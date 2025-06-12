МО РФ: за ночь над Россией сбили 52 дрона ВСУ

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За ночь средства ПВО сбили над РФ более 50 дронов ВСУ
За ночь средства ПВО сбили над РФ более 50 дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 11 на 12 июня над российскими регионами уничтожили 52 беспилотника армии Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. 

«Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских БПЛА над регионами РФ», — заявили в оборонном ведомстве. Также за эту ночь, по данным Минобороны, уничтожены 44 дрона над Белгородской, Брянской областями и Крымом. 

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В ночь с 11 на 12 июня над российскими регионами уничтожили 52 беспилотника армии Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.  «Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских БПЛА над регионами РФ», — заявили в оборонном ведомстве. Также за эту ночь, по данным Минобороны, уничтожены 44 дрона над Белгородской, Брянской областями и Крымом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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