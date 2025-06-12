За ночь средства ПВО сбили над РФ более 50 дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь с 11 на 12 июня над российскими регионами уничтожили 52 беспилотника армии Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских БПЛА над регионами РФ», — заявили в оборонном ведомстве. Также за эту ночь, по данным Минобороны, уничтожены 44 дрона над Белгородской, Брянской областями и Крымом.
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