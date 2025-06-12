В Южно-Сахалинске локализовали пожар, пострадавших нет, заявили в МЧС
В Южно-Сахалинске загорелась промышленная база, где находится автомастерская. Об этом сообщили представители МЧС региона, предварительного отметив, что пострадавших и жертв не зафиксировано.
«Огнеборцы прибыли к месту происшествия через шесть минут. Горела автомастерская. В 13:10 огонь на 170 квадратах был локализован», — передает региональное МЧС в telegram-канале. Отмечается, что в тушении возгорания были задействованы 17 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.
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