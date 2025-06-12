В Южно-Сахалинске загорелась промбаза. Видео

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В Южно-Сахалинске локализовали пожар, пострадавших нет, заявили в МЧС
В Южно-Сахалинске локализовали пожар, пострадавших нет, заявили в МЧС Фото:

В Южно-Сахалинске загорелась промышленная база, где находится автомастерская. Об этом сообщили представители МЧС региона, предварительного отметив, что пострадавших и жертв не зафиксировано. 

«Огнеборцы прибыли к месту происшествия через шесть минут. Горела автомастерская. В 13:10 огонь на 170 квадратах был локализован», — передает региональное МЧС в telegram-канале. Отмечается, что в тушении возгорания были задействованы 17 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.

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В Южно-Сахалинске загорелась промышленная база, где находится автомастерская. Об этом сообщили представители МЧС региона, предварительного отметив, что пострадавших и жертв не зафиксировано.  «Огнеборцы прибыли к месту происшествия через шесть минут. Горела автомастерская. В 13:10 огонь на 170 квадратах был локализован», — передает региональное МЧС в telegram-канале. Отмечается, что в тушении возгорания были задействованы 17 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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