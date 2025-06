Секс-скандал, феномен и знаменитые фильмы: чем известен Харви Вайнштейн

Суд признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

12 июня 2025 в 04:34 Размер текста - 17 +

Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Присяжные Нью-Йорка 11 июня подтвердили вину продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Это решение было вынесено после повторного рассмотрения дела — ранее приговор отменила апелляционная инстанция. Дело Вайнштейна стало одним из самых резонансных в истории киноиндустрии. Десятки женщин, включая мировых знаменитостей, обвинили основателя студии Miramax в сексуальном насилии. Как имя одного из самого успешного голливудского магната стало нарицательным и породило феномен в виде общественного движения — в материале URA.RU. Вайнштейн начинал с эротических вечеринок для студентов Фото: Илья Московец © URA.RU От студенческих вечеринок к Голливуду Будущий кинопродюсер Харви Вайнштейн родился 19 марта 1952 года в Нью-Йорке в скромной еврейской семье. Он вырос в Куинсе — одном из самых больших районов города. Его отец, Макс Вайнштейн, был помощником ювелира, а мать, Мириам, работала секретарем в юридической фирме. Вместе с младшим братом Робертом Харви с детства проявлял деловую хватку. Еще во время учебы в университете братья начали свой первый бизнес — арендовали зал кинотеатра и устраивали молодежные вечеринки. Особой популярностью пользовались их «Сенсационные порнографические спектакли» с недорогими билетами, которые быстро раскупались студентами. В середине 1970-х, после окончания учебы, Вайнштейны вместе с другом Корки Бургером создали компанию Harvey and Corky Presents, которая занималась организацией концертов. За год они проводили до 200 шоу, сотрудничая даже с такими группами, как Genesis и The Grateful Dead. Накопив капитал, братья осуществили свою мечту — основали кинокомпанию Miramax, названную в честь их родителей, Мириам и Макса. Так начался их путь в мире большого кино. Кино и продюсирование Настоящий успех пришел к Харви Вайнштейну, когда он открыл миру молодого и тогда еще никому не известного Квентина Тарантино. Именно Вайнштейн занялся продвижением его дебютного фильма «Бешеные псы», а позже — культового «Криминального чтива». Эта картина с Умой Турман, Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой принесла создателям «Оскар», «Золотую пальмовую ветвь» и мировое признание. Вайнштейн доказал Голливуду, что обладает безупречным чутьем на хиты — следующие его проекты «Английский пациент», «Крик» и «Банды Нью-Йорка» тоже становились блокбастерами. За «Влюбленного Шекспира» он лично получил премии «Оскар» и BAFTA. После разногласий Вайнштейны покинули Miramax. В 2005 году Вайнштейн основал новую компанию The Weinstein Company, которая продолжила выпускать успешные фильмы: от драмы «Чтец» с Кейт Уинслет до военной ленты «Бесславные ублюдки» с Брэдом Питтом, которые продолжили завоевывать главные кинонаграды, включая «Оскар». Благодаря Вайнштейну на экраны вышло множество картин, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа. Его продюсерский талант на десятилетия определил лицо современного Голливуда. Семейная жизнь Харви Вайнштейна Вайнштейн был официально женат дважды. С первой супругой Ив Чилтон он прожил с 1986 по 2004 год, у них осталось трое дочерей. Со второй женой, дизайнером Джорджиной Чапман, у него родились дочь и сын. Однако в 2017 году Чапман объявила о разводе после скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые разрушили карьеру и репутацию голливудского магната. 11 марта 2020 года суд Нью-Йорка приговорил кинопродюсера Вайнштейна к 23 годам Фото: Создано в ИИ © URA.RU Секс-скандал и суд обрушил империю продюсера 5 октября 2017 года в The New York Times вышло интервью актрисы Эшли Джадд, где она впервые публично обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Это стало началом конца карьеры могущественного продюсера — в тот же день совет директоров The Weinstein Company уволил его. Вслед за Джадд о подобных случаях рассказали десятки известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли, Кейт Бланшетт и Уму Турман. Всего более 80 женщин заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна. Даже его давний соратник Квентин Тарантино признался, что знал о некоторых случаях, включая домогательства к его бывшей подруге Мире Сорвино. Режиссер выразил сожаление, что продолжал работать с Вайнштейном, несмотря на это. В общей сложности прокуроры вызвали 44 свидетеля для дачи показаний. Вайнштейн настаивал на своей невиновности. В 2020 году суд приговорил продюсера к 23 годам тюрьмы за два доказанных эпизода. А в 2023 году добавил еще 16 лет за изнасилование — судья Лиса Ленч назначила максимальный срок, учитывая предыдущую судимость подсудимого. Его именем назвали феномен История с обвинениями против голливудского магната в 2017 году породила целый социальный феномен, получивший название «эффект Вайнштейна». Это явление, когда жертвы сексуальных домогательств стали массово публично заявлять о пережитом, а компании начали активно реагировать на такие обвинения. Волна началась с публикации в The New York Times о домогательствах Вайнштейна, после чего под хэштегом #MeToo тысячи людей по всему миру стали делиться своими историями. Это привело к целой серии громких скандалов в разных сферах. В мире кино под удар попали такие звезды, как Кевин Спейси, Джонни Депп, Луи Си Кей, режиссеры Бретт Ратнер и Брайан Сингер. Особенно громким стало дело режиссера Джеймса Тобака, которого обвинили более 300 женщин. Не остались в стороне и другие отрасли: журналистика, ресторанный бизнес (как в случае с шеф-поваром Джоном Бешем), финансы и PR. Многие обвиняемые лишились своих должностей и контрактов. Фильмография Вайнштейна Многие кинофильмы, которые продюсировал Вайнштейн, это настоящие шедевры. Вот список фильмов, который смотрел каждый, кто любит кино: Криминальное чтиво (1994)

Крик (1996)

Джейн Эйр (1996)

Умница Уилл Хантинг (1997)

Властелин колец: Братство Кольца (2001)

Властелин колец: Две крепости (2002)

Банды Нью-Йорка (2002)

Убить Билла. Фильм 1 (2003)

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Убить Билла. Фильм 2 (2004)

Авиатор (2004)

Город грехов (2005)

Клерки 2 (2006)

Грайндхаус (2007)

Пираньи 3D (2010)

Король говорит! (2010)

Дрянная девчонка (2010)

Дети шпионов 4D (2011)

Джанго освобождённый (2012)

Очень страшное кино 5 (2013)

Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать (2014)

Приключения Паддингтона (2014)

Левша (2015)

Омерзительная восьмёрка (2015)

Шеф Адам Джонс (2015)

