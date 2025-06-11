В Кургане на улице Коли Мяготина появились велодорожки. Фото

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Курганцы нашли новые велодорожки в городе (архивное фото)
Курганцы нашли новые велодорожки в городе (архивное фото) Фото:

В Кургане на улице Коли Мяготина появились велосипедные дорожки. Об этом сообщается в соцсетях.

В Кургане на улице Коли Мяготина появились велосипедные дорожки
В Кургане на улице Коли Мяготина появились велосипедные дорожки
Фото:

«Новая разметка на Коли Мяготина», — пишет telegram-канал «ЧП Курган». К посту прикреплено фото. Дорога разделена на две равные линии: с одной стороны пространство для пешеходов, а на другой место для велосипедистов.

Ранее подобные велодорожки появились на тротуарах у Троицкой Площади. Велодорожки предназначены для движения велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

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В Кургане на улице Коли Мяготина появились велосипедные дорожки. Об этом сообщается в соцсетях. «Новая разметка на Коли Мяготина», — пишет telegram-канал «ЧП Курган». К посту прикреплено фото. Дорога разделена на две равные линии: с одной стороны пространство для пешеходов, а на другой место для велосипедистов. Ранее подобные велодорожки появились на тротуарах у Троицкой Площади. Велодорожки предназначены для движения велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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