Курганцы нашли новые велодорожки в городе (архивное фото)
В Кургане на улице Коли Мяготина появились велосипедные дорожки. Об этом сообщается в соцсетях.
В Кургане на улице Коли Мяготина появились велосипедные дорожки
«Новая разметка на Коли Мяготина», — пишет telegram-канал «ЧП Курган». К посту прикреплено фото. Дорога разделена на две равные линии: с одной стороны пространство для пешеходов, а на другой место для велосипедистов.
Ранее подобные велодорожки появились на тротуарах у Троицкой Площади. Велодорожки предназначены для движения велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!