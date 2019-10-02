57 тысяч рублей в день тратят на Максима Решетникова — губернатора и председателя правительства Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Содержание губернатора Пермского края Максима Решетникова обходится бюджету в 32 тысячи рублей в день, еще 25 тысяч рублей в сутки тратится на его содержание как председателя правительства. Соответствующие статьи расходов утвердил глава региона, где также сказано, что в год на одного министра заложено 714 тысяч рублей.

«Губернатор Пермского края в год — 11,73 миллиона рублей, председатель правительства Пермского края в год — 9,18 миллиона рублей, содержание одной штатной единицы в год министра — 714 тысяч рублей», — сказано в документе. Там также отражено, что один заместитель Решетникова обходится бюджету в 2,55 миллиона рублей в год, а на содержание руководителя администрации губернатора планируют тратить 3,67 миллиона рублей.

Эти расходы не являются заработной платой указанных сотрудников. По данным опубликованных деклараций, доход Решетникова в 2018 году составил 7,6 миллиона рублей. Годовые доходы министров и заместителей губернатора варьируются от двух до четырех миллионов рублей, а средняя заработная плата в регионе за прошлый год составила 35802 рубля в месяц (429 тысяч рублей в год).