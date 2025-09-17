«Конкурс красоты — это спорт»: откровения директора пермского модельного агентства о моде и бизнесе

Вокруг модельного бизнеса много сплетен — на конкурсах красоты все куплено, модели портят друг другу наряды, а за рубежом творится беспредел. URA.RU решило развеять слухи и поговорило с директором пермского модельного агентства «Грейт модел» Эльвирой Зайцевой, которая работала не только с супермоделями, но и со звездами российского кино. Какие гонорары платят моделям, как вести себя за границей, сколько девушки готовы отдать, чтобы попасть на столичные подиумы, читайте в нашей беседе.
— Стартовал конкурс «Мисс Россия», но девушки из Пермского края там участвуют не каждый год. Хотя у нас много красавиц, почему так получается?
— Мы сами являемся организаторами конкурсов красоты. До 2020 года проводили региональный этап проекта «Мисс Волга». Желающих было много. А сейчас их почти нет. С одной стороны, поменялись сами конкурсы. Например, победительницам «Мисс Волги» дарили автомобили, вручали миллионы рублей, с ними заключали контракты на работу в Испании. А сейчас на участии в конкурсах красоты нельзя заработать.
С другой стороны, дело в самих моделях. У конкурсов «Мисс Россия», «Краса Россия» есть возрастные ограничения 16-25 лет. Если раньше в этом возрасте модели стремились показать себя, участвовать в проектах, то сейчас это еще дети, у которых другие интересы. А осознанность наступает после 25 лет.
— Поэтому вы проводите конкурс для замужних дам «Миссис Пермь»?
— «Миссис Пермь» — брендовый проект нашего модельного агентства. До 2020 года мы его проводили каждый год. Потом настала пандемия COVID-19. Эти события сильно повлияли на модельный бизнес. Но в этом году мы решили возродить проект в честь 30-летия нашего агентства.
— Что произошло с модельным бизнесом и конкурсами красоты за последние пять лет?
— Изменения начались намного раньше. На конкурсах выбирали не просто красивых девушек, выбирали лицо города, страны, мира. Вспомните, как Оксана Федорова получила титул «Мисс Вселенная». За ней стояла вся страна, была поддержка государства. Королевы красоты становились амбассадорами мира и добра, участвовали в благотворительных акциях. Идея конкурса была правильная.
А потом эту концепцию погубили, извратили и вывернули. Если в фильмах показывают трансгендерных афроамериканцев, то представьте, что на подиумах творится. Показы и конкурсы превратились в шоу уродов.
Поэтому мы на «Миссис Пермь» пытаемся возродить историю про идеальную женщину, идеальную семью. У наших участниц по четыре высших образования. Многие из них многодетные мамы, которые идеально выглядят. При этом каждый конкурс красоты — соревнование, своеобразный спорт. Мало хорошо выглядеть, нужно дальше прыгнуть. Я называю это эмоциональный спорт. Конкурсы красоты — это проверка на прочность. Только с виду наши модели — пушистые зайчики. Внутри у них настоящие страсти кипят.
— То есть истории со стеклами в туфлях, испорченными платьями и жесткой конкуренцией — это не выдумки?
— Эти слухи стары как мир. И не факт, что так действительно когда-то было. За свой 30-летний опыт ни разу такого не встречала. Помню, на конкурсе Диане Габдуллиной (в 2009 году стала второй «Вице-мисс Пермь» — прим. URA.RU) кто-то тональным кремом запачкал туфли. Но считаю, что это произошло случайно. Косметику могли переносить и пролить. Мы, как организаторы, стараемся подружить участниц. Также мы даем им уверенность в том, что они сами могут достичь высот и быть успешными наравне со своим мужчиной.
— Среди пермячек последний раз конкурс «Краса России» выигрывала Татьяна Лавринович в 2004 году. Затем только в 2016 году Анастасии Ладейщиковой удалось завоевать титул вице-мисс «Краса России — 2016». Почему с тех пор наши красавицы не надевали корону победительницы российского конкурса? Неужели там все куплено?
— Вокруг каждого конкурса ходят такие слухи. Даже мы еще свой проект не провели, а сплетни разлетелись по всему городу. Но могу сказать так: у меня много конкурсных проектов, и мне нет смысла портить свою репутацию подкупами.
В Москве другая история. Там есть привычка меряться кошельками. В столице собираются люди, которые хотят вложиться во что-то или в кого-то. Если верить сплетням, то победа в московском конкурсе стоит от 3 млн до 10 млн рублей. Я разговаривала с моими моделями, которые ездили туда. Девочки говорят, что лучше на эти деньги родят ребенка и будут его обеспечивать, чем покупать победу в конкурсе.
— Но при этом совсем без денег красивой девушке на конкурс не попасть…
— Да, организаторы конкурсов берут взнос за участие с моделей. Если бы проекты проходили при поддержке государства, как это было до 2020 года, если бы власти финансировали проекты, конкурсанткам не пришлось бы платить. Что такое организационный взнос на конкурсе? Это подготовка моделей. Мы нанимаем топовых специалистов, которые работают с участницами. Организуем фотосессии для продвижения конкурсанток. Сюда же входит работа парикмахеров, визажистов, костюмеров, дизайнеров. Подготовка площадки, питание моделей и так далее. У нас участие стоит 35 тысяч рублей. Если все эти услуги заказать по отдельности, выйдет намного дороже.
— А сколько стоит участие в Москве и за рубежом?
— Наших моделей часто приглашают в Краснодарский край. Там участие стоит 90 тысяч рублей. В Москве примерно такие же цифры. Но надо учитывать, что это еще не все траты. Каждая участница очень щепетильно относится к своей внешности. Кто-то везет с собой визажиста, чтобы сделать идеальный макияж, арендует платья и так далее. Плюс оплата проезда, проживания, питания. То есть сумма расходов увеличивается в два раза. Но я не считаю, что это слишком критично, потому что любой отпуск на море на неделю выйдет в те же 100-150 тысяч рублей.
— Если после «Мисс России» девушки едут на «Мисс Вселенную», то какие перспективы открываются для победительниц пермского конкурса?
— Перспективы открываются для всех, а не только для победительниц. Если есть желание, конкурсантка может поехать на проект, например, в Турцию, Дубай. Были приглашения в Америку, кстати, для плюс-сайз моделей. То есть наши пермские проекты готовят моделей ко всероссийским и международным конкурсам: снимаем портфолио, подбираем наряды, создаем образ. И с этим они могут поехать дальше.
Второй момент — все, кто зашли в проект уже победители. Если у женщины есть свой бизнес, через проект она делает ему рекламу. Также конкурсы помогают взбудоражить отношения внутри семьи. Всем мужчинам хочется видеть рядом с собой красивую энергичную женщину, а не замученную бытовыми делами. Дети тоже гордятся своими родителями, если они выглядят стильно и молодо. До сих пор вспоминаю фотографии моей мамы. Какая она была красивая, как голливудская актриса. Это очень важно для детей.
— Конкурсы красоты — это только часть модельного бизнеса. Давайте поговорим про модные показы, коммерческие съемки. Правду ли говорят, что в России модельного бизнеса нет?
— Это не так. Для модельного бизнеса открыт весь мир, и в нашей стране он есть. Другое дело, что в плане гонораров ничего не меняется долгие годы. В 1995 году я с горящими глазами открывала модельное агентство, потому что хотела «поднять» сферу моды до уровня запада. Где были шикарные шоу с большими гонорарами для моделей. В то время в Москве были дома моды у Валентина Юдашкина, Вячеслава Зайцева и так далее. В Перми «Пермодежда», комбинат «Кама», «Дом моды» нанимали моделей, у которых в трудовых книжках писали должность «Демонстратор одежды». Но им платили копейки. С тех пор гонорары моделей в России не сильно выросли.
— То есть лучше сразу ехать работать за границу?
— Не совсем. Если модель выезжает за границу без опыта, у нее или у него нет ни одной съемки в журнале или рекламном ролике, старт ее карьеры начинается с нулевого уровня. А если модель в России собрала портфолио, сделала фотосессии, за рубежом старт начнется с определенного гонорара.
— Не рассчитываю на ответ, но все же спрошу. В СМИ регулярно публикуют истории, как та или иная модель попадает в больницу с травмами или сильно заболевает, подвергается нападению и так далее. Действительно работать за рубежом настолько опасно?
— Если человек скромный и не привлекает к себе лишнего внимания, ничего страшного с ним не произойдет. Ведь на хамство всегда отвечают хамством. Если вы едете отдыхать за границу и никого не провоцируете, то и вас не тронут. В связи с политической ситуацией к русским моделям тоже не стали относиться хуже.
— На какие гонорары сейчас может рассчитывать модель в России, а на какие за рубежом?
— За последние пять лет заработки моделей везде упали, потому что глянцевая журналистика умерла. Все перешло в онлайн, появился искусственный интеллект. Зачем нанимать модель, платить ей деньги, если можно с минимальными расходами получить изображение Анджелины Джоли.
Еще многое зависит от уровня модели. Например, у пермячки Наташи Поли, которая сотрудничает с Gucci, Lanvin, Louis Vuitton и другими брендами, доходы исчисляются миллионами долларов. Рядовая модель в Москве может рассчитывать на 3 тысячи рублей за показ, на западе — на тысячу долларов.
На востоке можно получить контракт на сумму 10 тысяч долларов, если это работа на транснациональную компанию. Наши пермские девочки получали такие контракты.
— А в Перми какие суммы получают модели?
— У нас смешные гонорары. В Перми моделингом занимаются больше для удовольствия. Мы, наверное, остались последним агентством в городе, которое платит хоть какие-то деньги за работу.
— Расскажите о специфике модельного бизнеса в Перми. Почему за 30 лет не получилось сделать наш город столицей моды?
— Мы пытались изменить ситуацию. В Перми много магазинов и брендов. Если бы каждый из них выделял условно по 500 рублей в месяц, можно было бы устраивать интересные проекты, платить моделям зарплату, а предпринимателям рекламировать свой товар. Но владельцы магазинов считают, что это модели должны им платить за демонстрацию одежды. Еще и Москва стала подливать масло в огонь. Мне часто звонят, просят прислать 15 моделей. А когда спрашиваю про оплату, говорят, что это модели должны заплатить взнос 15 тысяч рублей. Якобы им за счастье участвовать в столичных шоу за это деньги.
Была попытка договориться с брендами, чтобы модели получали комиссию с проданных коллекций. Но там возникли проблемы в юридическом поле, так как в России нет практики таких выплат. У Юдашкина и Зайцева тоже были свои варианты развития бизнеса, мы даже с ними и представителями модельной сферы из других городов встречались в Москве. Но если у мэтров не вышло, что говорить про нас.
— Несмотря на такую плачевную ситуацию, по данным онлайн-сервисов, в Перми более 20 модельных агентств. На что они существуют?
— В Перми агентства открывают двумя способами. Модель обучилась у нас и решила запустить свой проект. Либо предприниматель покупает федеральную франшизу. Все думают, что это легкие деньги, но это не так. Во-первых, нужны связи и партнеры. Некоторые директора агентств не знают, где взять педагога по дефиле, и обращаются ко мне за помощью. Во-вторых, на моей памяти многие просто не выдержали конкуренции и закрылись.
Есть в нашем городе мошенники. Были агентства, которые обещали завтра же отправить модель в Милан или Париж. Естественно, никто никуда не ехал. Или некоторые завышают цену своих услуг. Как-то ко мне пришла девушка от конкурентов и показала свое портфолио, за которое заплатила 60 тысяч рублей. А съемка ничем не отличается от нашей, которую мы делаем намного дешевле. Ей пообещали подиумы мира, а в итоге срубили деньги и ушли.
— Напоследок поговорим о модельных стандартах. Сейчас с любым ростом, весом и возрастом можно стать моделью?
— Да, и эта тенденция появилась давно. Екатерина Шпица начинала работать у нас в агентстве. Помню, она очень переживала из-за своего роста. Но у нее уже тогда была харизма и большое желание работать. Я ее свела с Александром Васильевым и это стало толчком ее карьеры. Потом она стала актрисой. Такой путь выбирают многие модели.
Возраст тоже не помеха. К нам приезжала возрастная модель Илона. Она ведущий экономист, живет в Лондоне, вышла на пенсию. Высокая, эффектная, у нее тонкие черты лица. Мы ей в Перми сделали фотографии, которые потом опубликовали три зарубежных глянцевых журнала.
И надо понимать, что модель — это работа. Если посмотреть на топовых русских моделей, ту же Наташу Поли, то они настолько трудолюбивы. Они никогда не жалуются, не капризничают. С ними комфортно и легко работать. Профессию модели, которая включает в себя выплату гонораров и предложения от крупных брендов, получают трудолюбивые, открытые и коммуникабельные девчонки и парни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!