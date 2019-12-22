Россияне поделились секретом создания новогоднего настроения

Новогоднее настроение чаще всего у россиян появляется от запаха мандарин и прочих атрибутов праздника — украшенния елки, похода по магазинам в поиска подарков и так далее. Исследование о новогоднем настроении жителей страны проводил сайт для путешественников Туту.ру.
40% респондентов рассказали, что для создания новогоднего настроения им достаточно увидеть украшенную елку, гирлянды и празднично убранные витрины магазинов. 7% респондентов признались, что для настроения им нужен вкус праздника, а потому они начинают усиленно чистить закупленные мандарины. При этом особо подчеркивается, что мандарины активнее создают у россиян праздничное настроение, нежели бой курантов и поздравление президента РФ по телевизору, пишет РИА «Новости».
Такая же часть россиян предпочитают перед Новым годом смотреть праздничные программы и фильмы, 6% жителей страны вдохновляют приготовление праздничных блюд, посещение ярмарок и покупка подарков для друзей и родственников.
В опросе приняли участие 4,4 тысячи зарегистрированных участников на сайте путешественников, опрос прошел вначале декабря.