Лазарев объяснил, почему не победил на «Евровидении»

Российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев, дважды участвовавший в «Евровидении», заявил, что не рассчитывал на победу в вокальном конкурсе из-за его политизированности.
«После участия [в „Евровидении“] в 2016 году я не испытывал больших иллюзий насчет победы России в 2019 году, так как понимал политический настрой „соседей“ к нашей стране», — написал Лазарев в своем instagram-аккаунте, подводя итоги прошедшего года. По словам артиста, представлять страну на «Евровидении» второй раз его пригласил телеканал «Россия 1», и он принял этот вызов.
Певец также отметил, что борьба была сложной, но России удалось оказаться в тройке лидеров, взяв бронзу во второй раз. Поэтому о принятом решении Лазарев не жалеет.
Исполнитель и ранее рассказывал о возможных «манипуляциях» при подведении итогов голосования на «Евровидении». Сразу после участия в международном конкурсе он подчеркивал, что на его результаты могли повлиять отношения между странами.