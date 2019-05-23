Лазарев пожаловался на «манипуляции» при подсчете голосов на «Евровидении»

По словам Сергея Лазарева, в этот раз вопросов о политике ему почти не задавали Фото: Официальная страница Сергея Лазарева во Вконтакте

новость из сюжета Лазарев едет на "Евровидение-2019"

Певец Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении-2019» третье место, рассказал о возможных «манипуляциях» при подведении итогов голосования. Он также не стал отрицать, что отношения между странами могут влиять на распределение голосов.

«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — цитирует Лазарева телеканал 360.

Он добавил, что в этот раз, в отличие от «Евровидения-2016», на котором он также занял третье место, вопросов о политике со стороны журналистов было меньше, передает News.ru . «Вообще были очень дружественно настроены и фанаты, и журналисты, и я был обласкан вниманием», — отметил Лазарев.

Накануне стало известно, что организаторы главного песенного конкурса Европы пересмотрели итоги голосования из-за того, что во время финала некоторые голоса были посчитаны некорректно. В результате Сергей Лазарев, занявший третье место, получил один балл, который не отразился на его положении в таблице. Как писало «URA.RU» ранее, по окончании финала «Евровидения» российский исполнитель обвинил оргкомитет в предвзятости.