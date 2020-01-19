18 января 2020

Тимошенко: «Начался процесс ликвидации Украины»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юлия Тимошенко, тимошенко юлия
Юлия Тимошенко посетовала, что на Украину воздействуют извнеФото: CC BY-2.0, European People’s Party, Flickr

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Украина переживает процесс ликвидации. Такое мнение политик выразила в эфире телеканала ZIK.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины», — заявила Тимошенко. Она отметила, что страна может потерять жителей, если «эту информацию» не донести до каждого украинца.

По словам оппозиционного политика, страна с начала 1990-х годов имеет внешнее воздействие со стороны других стран. «Украина потеряла свою субъектность и превратилась в объект, который все используют», — заключила она.

Соответствующее заявление было сделано на фоне принятого Верховной радой в первом чтении законопроекта, отменяющего с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, владеть украинскими землями смогут не только граждане страны, но и иностранцы, в случае если земля перешла им по наследству. Однако иностранные граждане должны будут продать участок в течение года.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...