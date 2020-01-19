Тимошенко: «Начался процесс ликвидации Украины»

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Украина переживает процесс ликвидации. Такое мнение политик выразила в эфире телеканала ZIK.
«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины», — заявила Тимошенко. Она отметила, что страна может потерять жителей, если «эту информацию» не донести до каждого украинца.
По словам оппозиционного политика, страна с начала 1990-х годов имеет внешнее воздействие со стороны других стран. «Украина потеряла свою субъектность и превратилась в объект, который все используют», — заключила она.
Соответствующее заявление было сделано на фоне принятого Верховной радой в первом чтении законопроекта, отменяющего с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, владеть украинскими землями смогут не только граждане страны, но и иностранцы, в случае если земля перешла им по наследству. Однако иностранные граждане должны будут продать участок в течение года.