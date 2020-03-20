За тюменцами на карантине будут следить

В рейдах по квартирам находящихся на самоизоляции людей будет участвовать полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей Тюмени, которые находятся на самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса, будут контролировать сотрудники полиции, Роспотребнадзора и медицинские специалисты. Об этом URA.RU сообщил собственный источник.

«Во время совместных рейдов будут проверять, как соблюдаются условия карантина. Говорят, что в случае выявленных нарушений последуют очень жесткие меры», — передает инсайдер. В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса информацию подтвердили. «Действительно, к рейдам будут привлечены сотрудники полиции». В качестве наказаний за нарушения режима могут быть применены административные штрафы размером до тысячи рублей и уголовное наказание по статье 111 УК РФ в виде лишения свободы до восьми лет.

На территории Тюменской области сейчас зафиксированы уже два случая заболевания коронавирусом. Утром 20 марта из аэропорта «Рощино» в режим самоизоляции были направлены пассажиры прилетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов рейса «Дубаи — Тюмень», у каждого из них были взяты анализы.