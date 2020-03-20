20 марта 2020
19 марта 2020

В Тюменской области новый случай заболевания коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Это второй случай заражения среди жителей региона (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Еще один житель Тюменской области заболел коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Да, человек заболел. Подробности будут чуть позже», — сообщили в ведомстве. В оперативном штабе профилактики опасной болезни в Тюменской области добавили, что заразившийся — молодой мужчина, у которого был тесный контакт с иностранцами. «Он госпитализирован в инфекционную больницу. Состояние его организма хорошее, поэтому он чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная. Сейчас установлен полный список лиц — от кого он мог заразиться, а также тех, с кем он контактировал после. У всех забираются анализы», — рассказали там.

Это второй случай заражения жителя региона. Первый заразившийся — тюменец, вернувшийся на родину из Доминиканской республики. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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