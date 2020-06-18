17 июня 2020

Силовики заставили курганского регоператора убирать мусор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старые общежития в Кургане, мусор, свалка, помойка
Регоператор Курганской области получил предостережение от прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Мусорная реформа в Курганской области

Руководство регионального оператора Курганской области «Чистый город» получило предостережение от прокуратуры за некачественный вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что мусор с площадки временного накопления в Белозерском районе вывозился нерегулярно. Из-за неблагоприятной погоды весной, а также отсутствия спецтехники на площадке скопилось 2,4 тысячи кубометров отходов. «Данная ситуация стала возможной по причине ненадлежащего контроля со стороны руководства ООО „Чистый город“ за работой подрядчика — ООО „Экосистема“ в части вывоза твердых коммунальных отходов с территории Белозерского района, что могло негативно отразиться на состоянии окружающей среды», — отметили в прокуратуре.

Статья по теме
За праздники Курганскую область завалило мусором. Будет еще хуже

Надзорное ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю директора ООО «Чистый город», после чего регоператор освободил площадку от накопившегося мусора. На момент публикации получить комментарий в «Чистом городе» не удалось, в компании сказали, что человека, ответственного за работу со СМИ, нет на месте.

Ранее URA.RU сообщало, что регоператор обвиняли в том, что он отдал всю транспортировку отходов аффилированной компании «Экосистема». Также напомним, мусорная реформа в Зауралье началась с опозданием на год, она сопровождается большим количеством скандалов. Например, по сообщениям СМИ фактический тариф для юрлиц оказался самым высоким в УрФО.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...