Силовики заставили курганского регоператора убирать мусор

Регоператор Курганской области получил предостережение от прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Руководство регионального оператора Курганской области «Чистый город» получило предостережение от прокуратуры за некачественный вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что мусор с площадки временного накопления в Белозерском районе вывозился нерегулярно. Из-за неблагоприятной погоды весной, а также отсутствия спецтехники на площадке скопилось 2,4 тысячи кубометров отходов. «Данная ситуация стала возможной по причине ненадлежащего контроля со стороны руководства ООО „Чистый город“ за работой подрядчика — ООО „Экосистема“ в части вывоза твердых коммунальных отходов с территории Белозерского района, что могло негативно отразиться на состоянии окружающей среды», — отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю директора ООО «Чистый город», после чего регоператор освободил площадку от накопившегося мусора. На момент публикации получить комментарий в «Чистом городе» не удалось, в компании сказали, что человека, ответственного за работу со СМИ, нет на месте.

Ранее URA.RU сообщало, что регоператор обвиняли в том, что он отдал всю транспортировку отходов аффилированной компании «Экосистема». Также напомним, мусорная реформа в Зауралье началась с опозданием на год, она сопровождается большим количеством скандалов. Например, по сообщениям СМИ фактический тариф для юрлиц оказался самым высоким в УрФО.