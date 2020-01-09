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31 декабря 2019

За праздники Курганскую область завалило мусором. Будет еще хуже

Реформа случилась только на бумаге. Как вывозят отходы в Зауралье на самом деле

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, мусор, свалка мусора, помойка
В Кургане ежедневно образуется 286 тонн мусора, которые помещаются в 38 мусоровозахФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Мусорная реформа в Курганской области

Переполненные мусорные контейнеры, разлетающиеся по дворам пакеты, остатки еды, растаскиваемой птицами и собаками. Такую картину после праздников можно увидеть в Кургане и районных центрах. К этому привела начавшаяся в регионе с 1 января мусорная реформа. К концу первого месяца будет еще хуже, утверждают участники мусорного рынка и экологи, объясняя «URA.RU», что пошло не так.

Жители Катайска не могут сложить мусор в контейнеры, так как они переполнены
Фото: из соцсети «ВКонтакте»

В конце 2019 года премьер Дмитрий Медведев говорил о неготовности Курганской области к запуску новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Однако власти поспешили уложиться в сроки. В Курганской области регоператором стало ООО «Чистый город», транспортировкой мусора по итогам торгов занимается ООО «Компания „Экосистема“», с головным офисом в Екатеринбурге. С 1 января каждый житель Кургана обязан платить ежемесячно 89 рублей, а население периферии — по 79 рублей.

За каникулы Зауралье завалило мусором

Власти Кургана в течение каникул мониторили ситуацию с вывозом мусора. Только за первые пять дней января в столице региона обнаружены 158 контейнерных площадок, где баки были переполнены, а территория не убрана. «По всем выявленным нарушениям информация была оперативно направлена в адрес регионального оператора — ООО «Чистый город», — говорится на сайте мэрии.

Мусор в Шадринске свозят на перегрузочные площадки, а не на полигон
Фото: Эдуарда Шашкова

В Шадринске коммунальные отходы свозят на свалку, которая должна быть закрыта с 2020 года по причине заполнения. Об этом «URA.RU» рассказал директор компании «Новый ресурс» Эдуард Шашков. В подтверждение своих слов он предоставил видео, как грузовой автомобиль выгружает отходы. «Площадка муниципального предприятия „Спецавтотранс“ — мусороперегрузочная точка. По природоохранному законодательству — это нарушение. В территориальной схеме указано, что мусор из Шадринска должен возиться в Катайск», — уточнил Шашков.

А жители Катайска в соцсетях делятся фотографиями переполненных контейнеров. При этом соседи — шадринцы — также пишут о проблемах с мусором.

«Катайску хоть на полигон самим можно вывезти мусор. А шадринцам куда везти? Тоже в Катайск? Или в лес?» — написала Ольга Суханова в одном из пабликов.

В других районах аналогичная проблема с транспортировкой. К примеру, в Шумихе возчики сгружают отходы на площадке, затем большегрузными самосвалами ТКО вывозят в Щучье, рассказал Шашков.

Инсайдер из сферы перевозки мусора полагает, что «Чистый город» все силы сосредоточил в Кургане — якобы это создаст эффект успешного запуска реформы и минимизирует затраты. «Сбор мусора в районах несет значительные транспортные расходы, на которых оператор экономит. Он пошел по принципу — победителей не судят. А то, что есть нарушения — будет решаться постепенно», — сказал источник.

Паводок Курган
Минприроды РФ не разрешило Курганской области использовать семь свалок для захоронения отходов. Но они используются до сих пор
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На письменный запрос в прокуратуру Курганской области ответ агентство пока не получило. Неотвеченным остался звонок в шадринское МП «Спецавтотранс». Сколько сейчас машин работает на линии у возчика ООО «Компания «Экосистема», уточнить также не получилось. Исполнительный директор Алексей Сумин сказал «URA.RU», что не уполномочен давать комментарии. А гендиректора Тараса Феденко на протяжении подготовки материала, с конца декабря и все праздники, не было на месте.

Нарушение принципа мусорной реформы

Эксперты сомневаются, что мусорная реформа проходит законно. В территориальной схеме движения ТКО указаны семь несанкционированных свалок, которые Минприроды РФ признало опасными для населения. Департамент природных ресурсов издал приказ №586 об отказе во включении их в перечень разрешенных.

«Рушится фундамент мусорной реформы. Она предполагает, что отходы будут вывозиться только на те свалки, которые разрешило государство. А отходы, как возили неофициально, так и продолжают», — заявил инсайдер.

Получить комментарии в департаменте природных ресурсов «URA.RU» не удалось. Ведомство не ответило ни на звонок, ни на письменный запрос редакции.

В январе будет еще хуже

Мусорка после выходных (УК Чистый город)Курган
Курганские компании и учреждения не заключили договоры на вывоз мусора из-за поздно объявленного тарифа
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Немалую роль в мусорной неразберихе сыграли затянутые сроки установления тарифа на вывоз мусора. Расценки власти установили 30 декабря, когда компании и учреждения не смогли заключить договоры и получить финансирование. Об этом говорилось на общественном совете в департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области.

«Нам уже несколько месяцев звонят учреждения и просят выслать коммерческое предложение. А мы говорим, что нет его. Регоператор („Чистый город“, — прим. ред.) выслал компаниям договоры с пропуском вместо цены, а они не могут в таком виде подписать», — рассказала главный бухгалтер ООО «Шуховский полигон ТБО» Надежда Андреева.

Эксперты на общественном совете высказали мнение, что организации, которые не смогли заключить договоры на вывоз ТКО, погрязнут в мусоре с января.

А что в перспективе?

Мусоросортировочный завод. Тюмень
В Кургане предприятие по мусоросортировке не справляет с объемами
Фото: Дмитрий Чистопрудов © URA.RU

При установлении тарифа на вывоз мусора региональный оператор «Чистый город» не заявлял инвестиционную программу. «Это означает, что новые объекты строить не будут. С одной стороны, это хорошо для населения которое будет меньше платить. С другой стороны — это безответственное поведение властей, поскольку ни о какой переработке мусора речи не идет. Я сомневаюсь, что Курганская область сможет получить от Москвы федеральные деньги на строительство таких объектов», — рассказал «URA.RU» эколог Андрей Волегов.

Сейчас мало говорить только о строительстве мусоросортивочных заводов, уверен участник движения «За чистое будущее» Андрей Шалунов. Он считает, что надо развивать рынок вторичного сырья. Шалунов приводит в пример Московскую область. «Почти везде уже установлены серый и синие баки для сбора органики и всего остального, организуется соответствующий раздельный вывоз таких отходов специально оборудованными мусоровозами. Подмосковье — неоспоримый лидер по внедрению раздельной системы сбора ТКО», — поделился с «URA.RU» Шалунов.

Курган.
Региональный оператор в Курганской области рискует не получить прибыль
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане же предприятие по сортировке мусора не справляется с объемами. «Линия должна работать 24 часа в сутки, тогда весь объем поступающего мусора будет перерабатываться. Но мы зависим от Шуховского полигона, который работает 12 часов. Очереди из мусоровозов на выгрузку нет, но мы поднимаем вопрос о продлении работы полигона», — пояснил «URA.RU» директор компании «Сток» Игорь Путин. Он также сказал, что готов поставить дублирующую линию по сортировке отходов.

Один из инсайдеров агентства полагает, что регоператор вскоре столкнется с проблемами рентабельности. «По нашим расчетам через несколько месяцев кассовый разрыв компании будет таков, что позволит говорить о банкротстве. Либо организация пойдет на урезание финансирования других своих проектов», — считает источник.

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