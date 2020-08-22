Ждать узаконивания частных военных компаний (ЧВК) в РФ не стоит в ближайшие годы. Властям просто нет нужды прописывать ЧВК в законе, выразил в разговоре с URA.RU мнение политолог, заместитель директора национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
«Российские граждане могут оказывать услуги армиям других государств, но только по линии Минобороны и только в роли советников. Все, что происходит в „сером“ правовом поле это наемничество и преступление. Запрет на наемничество, который существует, вообще должен быть сформулирован отдельным законом. Нет никакой нужды для того, чтобы разрешать россиянам воевать в интересах других государств», — говорит Шатров.
Тем не менее, в России законно существуют частные охранные компании (ЧОК). Шатров считает, что именно ЧОКи обычно путают с ЧВК. Как правило это вооруженные охранники, которые выезжают за границу для охраны российских объектов, говорит политолог. Это могут быть объекты золотодобывающих или алмазодобывающих компаний, привел пример эксперт.
Шатров подчеркнул, что у России и без ЧВК есть силы для того, чтобы проводить спецоперации в других государствах. Существуют секретные военные подразделения Минобороны, напомнил политолог. Граждане России не должны воевать на стороне других стран и вне интересов России, заключил Шатров.
В конце июля в Беларуси задержали 33 россиян, которые, по слухам, оказались бойцами ЧВК Вагнера. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские боевики якобы прибыли в Минск для дестабилизации обстановки перед выборами, пишет телеканал 360. Однако уже 14 августа Беларусь вернула России задержанных бойцов. Российский МИД подчеркнул, что вина задержанных в Беларуси военных не доказана, напомнило агентство Nation news.
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