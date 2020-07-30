Большинство наемников внесены в украинский список «Миротворец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеканал «Белорусь-1» опубликовал паспорта задержанных в Минске наемников. В группу из 33 человек вошли граждане Украины и России, в том числе жители Челябинской области.

В сюжете также были показаны медальоны с информацией о группе крови и фотографии задержанных, кадры помещения их в автозак. Сотрудник группы «А» КГБ заявил, что операция проводилась с учетом оперативной информации о наличии у задерживаемых «реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах».

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию для непривлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства подлежат ответственности в соответствии с нормами законодательства Беларуси», — сказал он.

Среди задержанных — два жителя Челябинской области: Ринат Каримов и Михаил Фомин. Оба внесены в украинскую базу «Миротворец». Каримов воевал на Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР в батальоне «Спарта» под руководством Моторолы (Арсена Павлова). После прекращения активных боев на Донбассе в составе ЧВК Вагнера Каримов как минимум один раз был в командировке в Сирии. Про Фомина же украинцы утверждают, что он — «внештатный сотрудник ГРУ РФ». Предполагается, что Белоруссия не была конечной точкой наемников, так как при них были загранпаспорта.

Ранее мы писали о том, что среди пойманных белорусскими спецслужбами россиян есть жители ХМАО и Перми. Андрей Бакунович родился в белорусском городе Иванковичи, а прописан в городе Лянтор Тюменской области. Другой наемник, Тахир Бахтигараев, числится в украинской базе «Миротворец» как житель Перми, рассказало издание. Журналисты нашли многочисленные упоминания о Бакуновиче в новостях других СМИ. Его имя также называлось украинскими спецслужбами, как имя одного из 11 белорусов, воевавших в ЧВК Вагнера.

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