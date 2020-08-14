Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера вернулись в Россию

Бойцы ЧВК Вагнера вернулись из Белоруссии в Россию. Генеральная прокуратура РФ сообщает о возвращении на родину 32 человек.
«Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», — сообщила Генпрокуратура на своем сайте. Остальные 32 бойца уже пересекли границу и прибыли на территорию России.
Россияне вернулись на родину по ходатайству генерального прокурора РФ Игоря Краснова в порядке, предусмотренном Минской конвенцией. Теперь российские органы продолжат разбирательство с ситуацией вокруг граждан, сообщает Генпрокуратура.
Боевиков ЧВК Вагнера задержали в Белоруссии в конце июля. Местные власти подозревали, что военные приехали для дестабилизации обстановки в стране. Позже президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его российскому коллеге Владимиру Путину удалось договориться о разрешении ситуации.
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