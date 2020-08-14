Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера вернулись в Россию

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, марш, медицинская маска, защитная маска, военнослужащие, военная форма, маска на лицо, строй, covid-19, covid19, коронавирус
Генпрокуратуре удалось вернуть на родину бойцов ЧВК Вагнера (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Бойцы ЧВК Вагнера вернулись из Белоруссии в Россию. Генеральная прокуратура РФ сообщает о возвращении на родину 32 человек.

«Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», — сообщила Генпрокуратура на своем сайте. Остальные 32 бойца уже пересекли границу и прибыли на территорию России.

Россияне вернулись на родину по ходатайству генерального прокурора РФ Игоря Краснова в порядке, предусмотренном Минской конвенцией. Теперь российские органы продолжат разбирательство с ситуацией вокруг граждан, сообщает Генпрокуратура.

Боевиков ЧВК Вагнера задержали в Белоруссии в конце июля. Местные власти подозревали, что военные приехали для дестабилизации обстановки в стране. Позже президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его российскому коллеге Владимиру Путину удалось договориться о разрешении ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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