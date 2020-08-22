Школьники могут спровоцировать всплеск заболеваний коронавирусом среди пожилых родственников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 августа, — 256-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 166-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 23 357 646 (+258 700 за минувшие сутки), вылечились от коронавируса 16 035 871 (+153 087), жертавми инфекции стали 813 998 (+5 282) человек. Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 5 840 462 случая заражения. Жертвами вируса стали более 180 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия: 3 582 698 заболевших и 114 тысяч жертв; тройку замыкает Индия, где насчитывается чуть больше трех млн инфицированных и почти 57 тысяч погибших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Западные вирусологи встревожены тем, что разработанная в РФ вакцина «Спутник-V» до конца не исследована. Ученые опасаются, что добавление «эволюционного давления» на патоген путем применения некачественной вакцины может ухудшить ситуацию, так как существует риск того, что вирус мутирует и уже не будет поддаваться лечению антибиотиками. Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в ответ заявил, что сейчас между разработчиками вакцин из разных стран идет борьба за огромный рынок стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Стоимость вопроса, по оценкам ВОЗ, от 75 до 100 миллиардов долларов в год — такова потребность в вакцине в денежном выражении.

Между тем, китайские власти разрешили проводить клинические испытания новой вакцины от коронавируса, разработанной на основе клеток насекомых. Препарат успели опробовать на обезьянах. Разработчики уверяют, что создали высококачественный продукт.

Коронавирус в России

На данный момент в России обнаружили коронавирус у 951 914 человек. Количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось за сутки на 4 896. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса 16 342 (+ 121 за сутки), выздоровели 767 507 (+6 012) пациентов.

Российские врачи превзошли иностранных коллег, одержав победу по числу спасенных от коронавируса жизней, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на молодежном форуме «Территория смыслов». По его мнению, во время пандемии страна в целом показала морально-нравственный пример.

Наряду с оптимизмом властей есть несколько тревожных моментов. Вирусологи полагают, что школьники будут представлять смертельную опасность осенью. «Надо опасаться, что дети понесут вирус в семьи и заразят стариков. Но мы не можем не учить наших детей. Надо максимально соблюдать меры предосторожности», — заявил URA.RU профессор кафедры «Вирусология» Института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Кроме того, большинство россиян не хотят прививаться от коронавируса с помощью новой вакцины «Спутник V». По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, 52% опрошенных центром респондентов признались, что боятся отечественной вакцины и не доверяют ей.

Коронавирус в мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что дети в возрасте от 12 лет должны носить медицинские маски, как и взрослые. Отмечается, что дети старшего возраста потенциально могут играть более активную роль в передаче нового коронавирусной инфекции, чем дети помладше.

Причинами высокой заболеваемости коронавирусом в США являются высокая мобильность населения и слабые карантинные меры. Об этом заявил один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков.

В Германии провели экспериментальный COVID-концерт . Зрителей разделили на три группы и смоделировали для них разные условия по защите от инфекции. Залы обработали флуоресцентные дезинфицирующими средствами, с помощью которых ученые смогли выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались особенно часто, а также проследили за частицами в воздухе, которые могли переносить вирус. Ученые таким образом хотят вывести математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении.