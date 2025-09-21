21 сентября 2025
20 сентября 2025

Пермский минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в жестком ДТП с автобусом

Один человек погиб после столкновения легковушки и автобуса в Березниках
Пострадавшего экстренно доставили в больницу
Пострадавшего экстренно доставили в больницу Фото:

Состояние пострадавшего в жесткой аварии в Березниках (Пермский край) с участием автобуса оценивается как средней степени тяжести. Другого — спасти не удалось, сообщила пресс-служба минздрава региона.

«Один человек погиб на месте. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь, он находится в состоянии средней степени тяжести», — на заявление ведомства ссылается РБК Пермь.

ДТП произошло утром 17 сентября. URA.RU уже рассказывало, что на дороге седан столкнулся с грузовиком, затем легковушку отбросило под автобус. Ход проверки взяла под контроль прокуратура.

