Пермский минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в жестком ДТП с автобусом

Пострадавшего экстренно доставили в больницу
Состояние пострадавшего в жесткой аварии в Березниках (Пермский край) с участием автобуса оценивается как средней степени тяжести. Другого — спасти не удалось, сообщила пресс-служба минздрава региона.
«Один человек погиб на месте. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь, он находится в состоянии средней степени тяжести», — на заявление ведомства ссылается РБК Пермь.
ДТП произошло утром 17 сентября. URA.RU уже рассказывало, что на дороге седан столкнулся с грузовиком, затем легковушку отбросило под автобус. Ход проверки взяла под контроль прокуратура.
