В последние годы писатель редко выступал публично Фото: Анна Майорова © URA.RU

Последние годы своей жизни писатель Владислав Крапивин редко выбирался из дома — не позволяло состояние здоровья. Но иногда он все же появлялся на мероприятиях. Сохранилось не очень много видео, где он выступает публично. По просьбе URA.RU ребята из крапивинского отряда «Каравелла» нашли запись, как Владислав Крапивин в 2015 году произносит речь на парусной практики. Это видео можно считать своеобразным посланием командора потомкам.

«Хорошо, что есть паруса. Это замечательное изобретение человечества, — сказал Крапивин. — Хорошо, что есть мы — это тоже неплохое изобретение человечества. Хорошо, что есть на свете дети и детство. Это вообще одно из самых лучших изобретений человеческой цивилизации. То есть, хорошо, что есть вы и мы. Пусть это приобщение к парусам, к радости ветра, к знакомству с кораблями всегда будет с вами. Пусть это всегда будет вашей радостью, на всю жизнь. Попутного ветра!».

Детский писатель, создатель отряда «Каравелла» Владислав Крапивин скончался 1 сентября после болезни. «Я не детский писатель. Я пишу для детей. Детей младшего, среднего, старшего и…пенсионного возраста», — вспоминает слова Крапивина пермская журналистка Марина Сизова в своем Facebook. — Голос Синих Пространств и Свежий Ветер позвали его в Дорогу. Ему всегда будет 12».

Прощание с писателем состоится 3 сентября в Храме на Крови в Екатеринбурге. Его похоронят на Широкореченском кладбище.