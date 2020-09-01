01 сентября 2020

Свердловский губернатор намерен быть на похоронах Крапивина. На прощание придут многие уральские VIP

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав
Проститься с писателем придут сотни, если не тысячи людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует посетить церемонию прощания с писателем Владиславом Крапивиным. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Сложность состоит в насыщенном графике губернатора на 3 сентября, включающем в себя федеральные совещания.

«Если у него не получится, то по поручению губернатора присутствовать на похоронах будет заместитель губернатора Павел Креков», — сообщил источник. Также от правительства области на похоронах будет министр культуры Светлана Учайкина, чье ведомство оказывает помощь родным писателя в организации похорон.

Присутствовать на них планируют многие известные уральцы, чье детство было связано с крапивинской «Каравеллой» или его книгами. «Обязательно буду», — сообщил URA.RU первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров.

Новость по теме
Писателя Крапивина отпоют в главном храме Екатеринбурга

«Сегодня уже выезжаю в Екатеринбург», — заявил агентству Александр Школьник, бывший сенатор Свердловской области, ныне — директор Центрального музея Великой Отечественной войны, член Общественной палаты РФ (в детстве Школьник занимался в отряде Крапивина «Каравелла»).

Владислав Крапивин — детский писатель-фантаст, создавший «Мальчика со шпагой», «Журавленка и молнии», «Голубятню на желтой поляне» и много других произведений (всего более пятисот). За рубежом вышло более 200 его изданий. Также Крапивин — создатель «Каравеллы»: отряда, в котором дети разных возрастов занимаются парусным спортом, фехтованием и журналистикой. Пионерия умерла вместе с СССР, а «Каравелла» осталась — по ее образцу были созданы десятки детских отрядов по всей стране.

Крапивин скончался 1 сентября 2020 года после болезни. Прощание с ним пройдет 3 сентября, похоронят писателя на Широкореченском кладбище.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...