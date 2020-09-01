Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует посетить церемонию прощания с писателем Владиславом Крапивиным. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Сложность состоит в насыщенном графике губернатора на 3 сентября, включающем в себя федеральные совещания.
«Если у него не получится, то по поручению губернатора присутствовать на похоронах будет заместитель губернатора Павел Креков», — сообщил источник. Также от правительства области на похоронах будет министр культуры Светлана Учайкина, чье ведомство оказывает помощь родным писателя в организации похорон.
Присутствовать на них планируют многие известные уральцы, чье детство было связано с крапивинской «Каравеллой» или его книгами. «Обязательно буду», — сообщил URA.RU первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров.
«Сегодня уже выезжаю в Екатеринбург», — заявил агентству Александр Школьник, бывший сенатор Свердловской области, ныне — директор Центрального музея Великой Отечественной войны, член Общественной палаты РФ (в детстве Школьник занимался в отряде Крапивина «Каравелла»).
Владислав Крапивин — детский писатель-фантаст, создавший «Мальчика со шпагой», «Журавленка и молнии», «Голубятню на желтой поляне» и много других произведений (всего более пятисот). За рубежом вышло более 200 его изданий. Также Крапивин — создатель «Каравеллы»: отряда, в котором дети разных возрастов занимаются парусным спортом, фехтованием и журналистикой. Пионерия умерла вместе с СССР, а «Каравелла» осталась — по ее образцу были созданы десятки детских отрядов по всей стране.
Крапивин скончался 1 сентября 2020 года после болезни. Прощание с ним пройдет 3 сентября, похоронят писателя на Широкореченском кладбище.