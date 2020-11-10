Число больных коронавирусом свердловчан превысило опасную черту

Число заболевших продолжает расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число выявленных больных коронавирусом в Свердловской области 11 ноября достигло 306 человек, сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Цифра впервые за осень оказалась выше психологически важной отметки в 300 человек. Во время летнего пика лишь четыре раза фиксировалось большее число заболевших — 3, 11 и 12 июня (357, 312 и 320 случаев), а также 16 июля (349).

«Состояние 443 госпитализированных оценивается как тяжелое, 303 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 192 — на аппаратах ИВЛ», уточнили в штабе. Еще 1678 госпитализированных — в состоянии средней тяжести.

Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число таких случаев — 856. За сутки выздоровело 312 человек. Общее число выписанных достигло 31 513 свердловчан. С начала эпидемии коронавирусом заболело 39 376 жителей региона.