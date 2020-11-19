В Кургане станет проще штрафовать за незаконную торговлю

Выписывать штрафы за торговлю в неустановленном месте смогут без решения суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Административным комиссиям, созданным при муниципалитетах Курганской области, могут разрешить выписывать штрафы за торговлю в неустановленных местах. Законопроект об этом внесен в Курганскую областную думу. Сейчас выносить решения по таким делам может только суд.

«Проект закона… предусматривает отнесение к подведомственности административных комиссий рассмотрение дел об административных правонарушениях по статье 25.4 закона Курганской области „Об административных правонарушениях на территории Курганской области“», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте облдумы. Указанная статья предусматривает штраф за торговлю в неустановленных местах. Размер штрафа составляет до 5000 рублей для граждан, до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц

Законопроект призван снизить нагрузку на мировые суды. Он разработан на основе предложений, поступивших из Курганской городской думы. По ее данным, в 2018 году в суд поступило 303 материала по указанной статье, в 2019 году — 442, а с начала этого года — уже более 300. «Это свидетельствует о росте выявленных правонарушений и, как следствие, повышении нагрузки на мировых судей», — отмечают авторы законопроекта.