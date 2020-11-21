Звезды начали высказывать колкости в адрес друга Фото: скрин видео канала «Голос»

Певцы Сергей Шнуров и Василий Вакуленко поругались на шоу «Голос» на «Первом канале» после выступления команды Басты. Шнуров резко высказался в сторону другого наставника.

«Совершенно прекрасный номер. Я думаю, что в ближайшем будущем, вы станете художественным руководителем какого-нибудь дня милиции», — сказал Шнуров после выступления, транслируемого на YouTube-канале «Голос». Баста не растерялся и начал в шутку отвечать, что надеется на это, добавив, что Шнуров будет при этом возглавлять ведомство.

Вакуленко начал активно парировать Шнурову, подметив также его внешний вид. «Никто и не мог представить Вас в бадлоне с зачесанными назад волосиками», — ответил Баста. Шнуров заключил, что Баста, который когда-то пел «Жора, где ты был?» и теперь поставил такой серьезный номер, просто чувствует конъюнктуру. На что Вакуленко ответил, что Шнуров будто бы говорит о себе. «Мы потеряли Сергея, которого все любили», — заключил он.

Ранее на шоу «Голос» возник скандал из-за прохождения этапа слепых прослушиваний дочкой ведущего «Первого канала». Тогда партия «Коммунисты России» призвали закрыть шоу и создать другую программу, изменив принципы отбора конкурсантов и жюри и привлекая к отбору общественность, далекую от шоу-бизнеса, пишет «Национальная служба новостей».