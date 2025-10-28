Министр по ЧС сообщил о спасении туристов на Камчатке

Спасатели смогли добраться до застрявших на перевале туристов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спасатели Камчатского края эвакуировали четверых человек, застрявших на Авачинском перевале в результате сильной пурги. В непогоду люди на трех автомобилях не могли выбраться из снежного плена. О благополучном завершении спасательной операции в своем telegram-канале сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Спасатели добрались до застрявших на Авачинском перевале туристов. Доставили их до автодороги. Тоже не быстрое мероприятие, но, как говорят у нас на севере: домой и собаки быстрее бегут», — говорится в сообщении Лебедева.

Он также отметил, что спасенных людей спустя время передали родственникам. Камчатские спасатели будут поощрены, добавил министр.

