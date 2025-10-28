Логотип РИА URA.RU
Министр по ЧС сообщил о спасении туристов на Камчатке

29 октября 2025 в 03:12
Спасатели смогли добраться до застрявших на перевале туристов

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спасатели Камчатского края эвакуировали четверых человек, застрявших на Авачинском перевале в результате сильной пурги. В непогоду люди на трех автомобилях не могли выбраться из снежного плена. О благополучном завершении спасательной операции в своем telegram-канале сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Спасатели добрались до застрявших на Авачинском перевале туристов. Доставили их до автодороги. Тоже не быстрое мероприятие, но, как говорят у нас на севере: домой и собаки быстрее бегут», — говорится в сообщении Лебедева.

Он также отметил, что спасенных людей спустя время передали родственникам. Камчатские спасатели будут поощрены, добавил министр.

Ранее в ночь на 28 октября из-за метели и ограниченной видимости сотрудникам МЧС не удалось добраться до места происшествия на снегоболотоходе «Кречет» — до туристов оставалось менее полутора километров. При попытке продолжить движение пешком спасатели столкнулись с непроходимой метелью и отсутствием видимости. Ситуацию осложняли низовая метель у подножия вулкана, сильный снег и ветер. Спасательную операцию возобновили после улучшения погодных условий.

