Обвинивший курян в беззащитности перед вторжением ВСУ Балицкий извинился

Глава Запорожской области принес извинения жителям Курской области Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области за свои слова о беззащитности региона перед вторжением. Он пояснил, что, говоря о виновных, имел в виду не простых жителей, а бывшее руководство региона. Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

В своем сообщении Балицкий также разъяснил, что под словом «курчане» он имел в виду бывшее руководство области. По его словам, этих людей обвиняют в хищении миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений, что и привело к вторжению. Глава Запорожской области выразил надежду, что жители Курской области поймут его позицию, и добавил, что виновные в коррупции заслуживают самого строгого наказания.

