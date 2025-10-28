Обвинивший курян в беззащитности перед вторжением ВСУ Балицкий извинился
Глава Запорожской области принес извинения жителям Курской области
Фото: Сергей Венявский © URA.RU
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области за свои слова о беззащитности региона перед вторжением. Он пояснил, что, говоря о виновных, имел в виду не простых жителей, а бывшее руководство региона. Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.
«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
В своем сообщении Балицкий также разъяснил, что под словом «курчане» он имел в виду бывшее руководство области. По его словам, этих людей обвиняют в хищении миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений, что и привело к вторжению. Глава Запорожской области выразил надежду, что жители Курской области поймут его позицию, и добавил, что виновные в коррупции заслуживают самого строгого наказания.
Ранее заявление Евгения Балицкого о том, что жители Запорожской области «не чета курчанам», вызвало резкую реакцию губернатора Курской области Александра Хинштейна, который назвал такие высказывания оскорбительными и потребовал публичных извинений. Хинштейн напомнил о вкладе курян в защиту приграничных территорий и подчеркнул, что такие заявления могут быть использованы противником для дестабилизации ситуации.
