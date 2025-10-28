Подруга умершего Мухича из «Полицейского с Рублевки» рассказала о его последних днях

Роман Попов проходил химиотерапию в этом году (Архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Продюсер кинофестиваля «Алые паруса» Наталья Громова рассказала подробности о последних месяцах жизни актера Романа Попова, наиболее известного по роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», с которым дружила. Громова объяснила, что друзья и коллеги актера старались поддерживать его, навещая дома и поднимая настроение.

«Рома очень любил наш фестиваль, даже хотел приехать в этом году, хотя ему уже назначили химию. Но его не отпустили врачи. Так, мы с актерами начали сами приезжать к Роме в гости. Веселили и бодрили его, пели песни, делали с ним зарядку. Правда, одним глазом он уже вообще ничего не видел, но бодрился», — заявила она в беседе с «Комсомольской правдой».

Продюсер уточнила, что Попов находился под постоянным присмотром своей матери, которая активно помогала сыну бороться с болезнью. По словам женщины, состояние актера заметно улучшалось после визитов друзей. Громова также сообщила, что лечащий врач отмечал кратковременное улучшение — болезнь отступила, но организм артиста не выдержал борьбы.

