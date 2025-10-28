Ученые нашли связь между НЛО и ядерными испытаниями

Активность НЛО возрастала после ядерных взрывов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ученые обнаружили статистическую связь между проведением ядерных испытаний и появлением неопознанных летающих объектов. Исследователи проанализировали астрономические снимки, сделанные в середине XX века, и сопоставили их с датами атмосферных испытаний ядерного оружия. Об этом сообщают СМИ.

«Оказалось, что в течение суток после испытаний вероятность наблюдений транзиентных объектов повышалась на 45 процентов. Каждое сообщение об НЛО соответствовало увеличению активности транзиентных объектов на 8,5 процента», — сообщает научное издание Phys.org.

В ходе исследования были проанализированы снимки звездного неба, сделанные Паломарской обсерваторией в период с 1949 по 1957 год. Ученые искали так называемые транзиентные объекты — вспышки, которые были заметны только на одном снимке, но отсутствовали на другом. Авторы работы отмечают, что природа этих объектов остается неясной, однако они исключают версии о повреждениях фотопластин или атмосферном мусоре от самих взрывов. Поскольку все наблюдения были сделаны до запуска первого искусственного спутника в 1957 году, исследователи считают маловероятным земное происхождение этих объектов. Результаты работы опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

