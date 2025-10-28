Балицкий извинился за свои слова о неспособности курян отразить вторжение ВСУ

Губернатор Запорожской области принес извинения жителям Курской области за свои ранее прозвучавшие слова о том, что они «не защитили» собственный регион. Он выразил сожаление в адрес жителей Курской области, которые могли воспринять его слова на свой счет. Об этом он заявил в своем telegram-канале.