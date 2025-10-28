Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

ВСУ массово атаковали регионы РФ

29 октября 2025 в 01:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За три часа уничтожено 57 беспилотников над шестью регионами

За три часа уничтожено 57 беспилотников над шестью регионами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силами ВС РФ 28 октября были уничтожены 57 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

» C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении министерства. Как информирует Минобороны, дроны самолетного типа были уничтожены в Брянской, Ростовской, Калужской, Тульской и Курской областях, а также над Московским регионом.

Ранее 28 октября российское Минобороны сообщало об уничтожении 15 дронов самолетного типа над Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Калужской областями, а 25 октября силы ПВО сбили 121 беспилотник над 13 регионами России, включая Московскую и Брянскую области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал