ВСУ массово атаковали регионы РФ
За три часа уничтожено 57 беспилотников над шестью регионами
Силами ВС РФ 28 октября были уничтожены 57 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
» C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении министерства. Как информирует Минобороны, дроны самолетного типа были уничтожены в Брянской, Ростовской, Калужской, Тульской и Курской областях, а также над Московским регионом.
Ранее 28 октября российское Минобороны сообщало об уничтожении 15 дронов самолетного типа над Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Калужской областями, а 25 октября силы ПВО сбили 121 беспилотник над 13 регионами России, включая Московскую и Брянскую области.
