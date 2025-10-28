В Брянской области после атаки БПЛА погибла женщина
29 октября 2025 в 01:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Выгоничском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание жилого дома. В результате происшествия погибла мирная жительница, четырнадцатилетняя девочка получила ранения. Пострадавший ребенок был незамедлительно доставлен в областную детскую больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал