Около полусотни атаковали Россию за 3 часа
29 октября 2025 в 01:13
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За три часа средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 57 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал