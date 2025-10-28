Россию массово атаковали дроны, в Москве и других городах закрывают аэропорты: трансляция

В ночь на 29 октября сразу несколько регионов России атаковали беспилотники. По информации Минобороны, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были сбиты 57 украинских дронов. На фоне этих сообщений представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал о закрытии аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Геленджика, Домодедово, Жуковского и Пензы. Последние новости о налетах дронов — в трансляции URA.RU.