Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Россию массово атаковали дроны, в Москве и других городах закрывают аэропорты: трансляция

Россию массово атаковали дроны, в Москве и других городах закрывают аэропорты
29 октября 2025 в 01:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Об опасности БПЛА объявили сразу в нескольких регионах РФ

Об опасности БПЛА объявили сразу в нескольких регионах РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 29 октября сразу несколько регионов России атаковали беспилотники. По информации Минобороны, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были сбиты 57 украинских дронов. На фоне этих сообщений представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал о закрытии аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Геленджика, Домодедово, Жуковского и Пензы. Последние новости о налетах дронов — в трансляции URA.RU.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал