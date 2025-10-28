Экс-мэру Одессы вручили подозрение из-за якобы российского гражданства
Без украинского гражданства Труханов не может занимать должность главы города
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение. Поводом для стало якобы наличие у экс-градоначальника российского гражданства, а также обвинения в служебной халатности, приведшей к гибели человека, сообщают местные СМИ.
«Экс-мэру Одессы вручили „подозрение“ прямо на парковке. Утверждается, что статья — служебная халатность, повлекшая смерть человека», — сообщает RT.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Без гражданства Труханов не может занимать должность главы города. Сам мэр отрицал обвинения и заявил о готовности обратиться в Европейский суд по правам человека для того, чтобы обжаловать указ Зеленского.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.