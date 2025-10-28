Росавиация закрыла три российских аэропорта
29 октября 2025 в 03:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
