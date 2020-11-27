Появилась новая защита от коронавируса

Ученые ядерщики предложили новую защиту от коронавируса. Созданная ими полимерная мембрана препятствует воздействию не только радиации и химических веществ, но также различных инфекций.
«Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с коллегами из Италии разработали полимерные мембраны», — сообщает telegram-канал «Раньше всех, ну почти». По информации канала, данные мембраны обеспечивают защиту от радиации и химического воздействия.
Свойства мембраны также в перспективе позволят ей обеспечить защиту от различных инфекций. Сообщается, что такой материал способен задерживать клетки нового коронавируса.
Подписывайтесь на URA.RU в