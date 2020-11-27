Появилась новая защита от коронавируса

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Новая мембрана способна защитить человека от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученые ядерщики предложили новую защиту от коронавируса. Созданная ими полимерная мембрана препятствует воздействию не только радиации и химических веществ, но также различных инфекций.

«Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с коллегами из Италии разработали полимерные мембраны», — сообщает telegram-канал «Раньше всех, ну почти». По информации канала, данные мембраны обеспечивают защиту от радиации и химического воздействия.

Свойства мембраны также в перспективе позволят ей обеспечить защиту от различных инфекций. Сообщается, что такой материал способен задерживать клетки нового коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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