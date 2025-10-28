Два беспилотника сбили на подлете к Москве
29 октября 2025 в 03:45
Фото: © URA.RU
Силами ПВО предотвращен налет еще двух дронов, летевших в сторону столицы РФ. На местах падения частей БПЛА работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
