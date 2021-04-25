Володин заявил об особенном «гене демократии» у России

Народное самоуправление в России имеет свои особенности и сформировалось более ста лет назад, что позволяет говорить о «гене демократии» у РФ. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в преддверии Дня российского парламентаризма.
«У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что народное самоуправление в России появилось более ста лет назад. С помощью вече, Соборов и дум решались важные государственные вопросы, подчеркнул Володин.
Он уверен, что демократия в России состоит не в выходе на митинги, а в возможности участвовать в политической жизни страны. В частности, отметил Володин, россияне могут участвовать в выборах и состоять в любой партии, которая зарегистрирована в РФ.
День российского парламентаризма отмечается 27 апреля. Эта дата посвящена событию 1906 года, года в стране появилась первая Госдума.
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