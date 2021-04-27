Мост на самой убитой дороге Кургана никто не хочет ремонтировать

Объездную дорогу в Карчевской роще считают самой убитой в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Властям Кургана не удалось найти подрядчика на ремонт моста через реку Черная в микрорайоне Карчевская роща. На объявленный аукцион не заявился ни один участник. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Мост находится на объездной дороге от трассы Р-259 «Иртыш» до улицы Автозаводской. Местные жители называют эту дорогу самой убитой в городе. «До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки», — говорится в протоколе подведения итогов торгов. В результате аукцион по поиску подрядчика на ремонт моста признали несостоявшимся.

Согласно аукционной документации, за ремонт моста длиной 30,5 метров власти были готовы потратить до 14 млн рублей, сообщало ранее URA.RU. «Целью ремонта является восстановление эксплуатационных качеств моста для обеспечения безопасного движения», — указано в документах на портале госзакупок. «Новый аукцион на ремонт моста через реку Черная в микрорайоне Карчевская роща будет объявлен в ближайшее время на тех же условиях», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана.

Объездную дорогу, которая включает в себя улицы Загородная, 2-я Часовая и Стройбаза, начали ремонтировать в 2020 году, но позже генподрядчик отказался от работ. «К сожалению, подрядчик, посчитав и пересчитав свои издержки, отказался от выполнения контракта», — объяснил причины губернатор Вадим Шумков. В конце марта власти объявили поиски нового подрядчика. Он должен отремонтировать самую убитую дорогу Кургана за 355,46 млн рублей. Но проект контракта не предусматривал ремонт моста через реку Черная. В начале апреля курганцы заявляли, что ездить по улице 2-я Часовая стало невозможно.