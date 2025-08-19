Курганский городской суд рассмотрел ходатайство следователей МВД о продлении содержания под стражей сестер Елены и Марины Камшиловым, которых обвиняют в массовом мошенничестве и подставах на дорогах в составе группы лиц. О том, как проходило заседание — в репортаже корреспондента URA.RU.
«Чем я могу помешать следствию?»
Первым рассматривалось ходатайство о продлении меры пресечения Елене Камшиловой. Находящаяся в шадринском СИЗО обвиняемая принимала участие по ВКС. Настроение у Елены Камшиловой было бодрое — она общалась со своим адвокатом, задавала вопросы представителю полиции.
После начала судебного слушания, слово получила подполковник юстиции Елена Картенева. Следователь сообщила, что ей с коллегами требуется дополнительное врем для проведения следственных действий. В том числе, работа с потерпевшими. Это представители страховых компаний, чьи представительства находятся в пяти регионах — Санкт-Петербурге, Оренбурге, Челябинске, Тюмени и Кургане. «Окончить предварительное расследование по настоящему уголовному делу не представляется возможным, поскольку по уголовному делу необходимо определить обвинения 11 участникам, закончить следственные действия, приобщить заключение экспертиз, назначенных по расследованию уголовного дела», — сообщила суду силовик.
Следствие ходатайствовало об увеличении содержания под стражей до 11 месяцев и 24 суток. Было отмечено, что в связи с предъявленными обвинениями может потребоваться проведение дополнительных следственных действий. Это будет зависеть от того, какие показания будут давать привлеченные лица.
Елена Камшилова не согласилась со следствием. «Считаю, что никаких обоснованных оснований для моего содержания в СИЗО нет. Следователь мне указала, что я могу помешать. Предъявление, экспертиз для ознакомления, опросы у участников других. Лишение свободы — это и домашний арест тоже. Если следователь боится, что я что-то буду делать, так под домашним арестом я ничего не сделаю. Кроме того, не ясно, что, по мнению следователя, я могу сделать так, чтобы помешать ей расследовать дело», — сообщила женщина во время выступления. С подопечной согласился адвокат Михаил Витязев, отметив, что по делу уже допрошен почти вся свидетельская база, а также весь круг участников. Просил отправить обвиняемую под домашний арест.
Судья Андрей Долгих удовлетворил ходатайство следователей. Обвиняемой в 36 преступлениях Елене Камшиловой продлили содержание под стражей на три месяца по 19 ноября.
Ни одного нарушения
Далее рассматривалось ходатайство о мере пресечения в отношении сестры Марины Камшиловой. Она вела себя скромно и тихо.
Следствие огласило, что срок содержания под стражей марины Камшиловой истекает 19 августа. Было подано ходатайство о продлении на три месяца. «На данную дату закончить предварительное расследование не представляется возможным, поскольку по уголовному делу необходимо приобщить заключение назначенных экспертиз, знакомить участников уголовного судопроизводства с приобщенными заключениями эксперта, определить обвиняемым лицам обвинения в порядке 175 УК РФ. Кроме того, необходимо в отделе производства выделить уголовные дела в отношении трех лиц, которыми с прокурором заключено судебное соглашение о сотрудничестве», — сообщила подполковник Картенева. Фамилии заключивших сделку фигурантов не были оглашены. Вновь были упомянуты 11 участников дела и 30 томов.
Марина Камшилова попросила отправить ее из СИЗО под домашний арест. «На сегодняшний день свидетели опрошены, документы изъяты, автомобили осмотрены. <…>В отношении меня может быть избрана более мягкая мера пресечения в виде домашнего ареста, потому что за девять месяцев нахождения в СИЗО я не допустила ни одного нарушения», — сказала Марина.
Адвокат Лариса Евдокимова попросила суд избрать иную меру пресечения. Она отметила примерное поведение подопечной и выразила уверенность, что будет достаточно меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Это поможет ускорить и завершить следствие, поскольку обвиняемая будет находиться в своей квартире в Кургане.
Суд встал на сторону следователей. Пребывание под стражей Марине Камшиловой продлено, как и сестре, по 19 ноября 2025 года.
Сестры Камшиловы были задержаны и арестованы в ноябре 2024 года. Следователи полиции заявили о причастности сестер к групповым махинациям в сфере автострахования и мошенничестве на дорогах с инсценировкой ДТП. Вместе с Камшиловыми были задержаны еще несколько человек — некоторым были избраны меры пресечения в виде домашних арестов. В ходе следствия были возбуждены порядка 40 уголовных эпизодов. Сестры Камшиловы свою вину не признают.
