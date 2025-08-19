Задержки рейсов в России 19 августа: информация к этому часу

Несколько аэропортов России работают с измененным графиком вылетов. Такие меры приводят к неудобствам для пассажиров, вынуждают их внимательнее относиться к поездкам и сверять график рейсов. Подробнее о задержках на данный момент — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас
Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково задержаны 2 вылета в Астрахань и Батуми. Отменено 6 рейсов в Москву и Энфиду. На прибытие задержаны 7 рейсов. Среди направлений — Худжанд, Москва, Тбилиси, Сочи, Иркутск, Санья, Ереван. Отменено 6 рейсов в Москву.
Москва
На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 8 рейсов до Минеральных Вод, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга. Около 30 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Сочи, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Новосибирск, Алматы.
В Домодедово задержаны 5 рейсов: Сочи, Калининград, Новосибирск, Грозный и Уфа. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Куляб, Ереван, Чита, Новый Уренгой, Бишкек, Улан-Удэ и Иркутск.
Петропавловск-Камчатский
В аэропорту Елизово задержано почти на сутки 4 вылета. Среди направлений — Никольское, Оссора, Тиличики, палана. На прилет задержано 7 рейсов. Среди направлений — Тигиль, Усть-Хайрюзово, Оссора, Москва, Никольское.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны 3 рейса на вылет в Москву и один в Челябинск. Задержек на прилет не обнаружено.
Самара
В международном аэропорту «Курумоч» на вылет задержан 1 рейс до Москвы. Из Москвы также с опозданием прилетит 1 рейс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.