Задержки рейсов в России 19 августа: информация к этому часу

В нескольких городах России фиксируются задержки авиарейсов
Какие рейсы задерживаются 19 августа 2025
Какие рейсы задерживаются 19 августа 2025 Фото:

Несколько аэропортов России работают с измененным графиком вылетов. Такие меры приводят к неудобствам для пассажиров, вынуждают их внимательнее относиться к поездкам и сверять график рейсов. Подробнее о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Санкт-Петербург

В аэропорту Пулково задержаны 2 вылета в Астрахань и Батуми. Отменено 6 рейсов в Москву и Энфиду. На прибытие задержаны 7 рейсов. Среди направлений — Худжанд, Москва, Тбилиси, Сочи, Иркутск, Санья, Ереван. Отменено 6 рейсов в Москву.

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 8 рейсов до Минеральных Вод, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга. Около 30 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Сочи, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Новосибирск, Алматы.

В Домодедово задержаны 5 рейсов: Сочи, Калининград, Новосибирск, Грозный и Уфа. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Куляб, Ереван, Чита, Новый Уренгой, Бишкек, Улан-Удэ и Иркутск.

Петропавловск-Камчатский

В аэропорту Елизово задержано почти на сутки 4 вылета. Среди направлений — Никольское, Оссора, Тиличики, палана. На прилет задержано 7 рейсов. Среди направлений — Тигиль, Усть-Хайрюзово, Оссора, Москва, Никольское.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны 3 рейса на вылет в Москву и один в Челябинск. Задержек на прилет не обнаружено.

Самара

В международном аэропорту «Курумоч» на вылет задержан 1 рейс до Москвы. Из Москвы также с опозданием прилетит 1 рейс.

