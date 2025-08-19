Положены ли пенсии российским гражданам, живущим за границей

После распада СССР миллионы людей оказались в ситуации, когда их трудовая биография была связана с несколькими республиками. Долгое время действовали общие правила назначения пенсий для переселенцев, но за последние годы порядок выплат существенно изменился. Кто и на каких условиях может получить пенсию в России, если часть стажа была накоплена в других странах постсоветского пространства — в материале URA.RU.
Как было раньше
Соглашение СНГ о гарантиях пенсионных прав граждан было подписано 13 марта 1992 года. Его участниками стали Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
Документ позволял суммировать трудовой стаж, полученный на территории любой из стран-участниц, и назначать пенсию в государстве постоянного проживания, независимо от того, где именно уплачивались страховые взносы.
Например, если человек работал в Казахстане, а потом переехал в Россию, его стаж учитывался полностью, и выплаты шли за счет российского бюджета. Это позволяло избежать потери трудовых лет при переездах между республиками.
Почему соглашение перестало действовать
За 30 лет пенсионные системы стран СНГ изменились, появился принцип страховых взносов и пенсионных баллов. При этом Россия выплачивала пенсии за стаж, полученный за рубежом, не получая компенсаций от других государств.
Экономическая нагрузка росла, и в 2022 году Россия вышла из соглашения. С 1 января 2023 года оно перестало действовать в отношениях нашей страны с другими участниками СНГ.
Важно: пенсии, назначенные до 2023 года по старым правилам, сохраняются и пересмотру не подлежат.
Новый механизм выплат
Вместо Соглашения СНГ заработал документ ЕАЭС — между Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном (позже присоединился Таджикистан). Главное изменение — принцип «экспорта пенсий»: каждая страна выплачивает пенсию за те годы, когда человек работал на ее территории.
Как это работает:
- Стаж до 1 января 2021 года засчитывается по старым правилам (СНГ или двусторонние договоры).
- Стаж после 1 января 2021 года учитывается только в той стране, где он был приобретен.
- При переезде в другую страну ЕАЭС пенсия не обнуляется — выплаты идут от каждого государства пропорционально стажу.
Например, если человек 10 лет работал в России, а 5 лет в Казахстане, то при переезде на пенсии он будет получать две выплаты — из обоих государств.
Другие страны постсоветского пространства
Не все бывшие республики СССР входят в ЕАЭС или имеют с Россией новые пенсионные соглашения.
Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Украина
Если соглашения нет, засчитывается только стаж, полученный до 1 января 1991 года. Поздние годы идут в расчет лишь при условии, что за работника уплачивались взносы в российский Социальный фонд (что в реальности встречается редко).
Литва, Латвия, Эстония
Есть двусторонние соглашения, но стаж после 1991 года учитывается только при наличии официальных подтверждений. Каждая сторона выплачивает пенсию за свой период.
Молдова и Грузия
Учитывается стаж, накопленный до 31 декабря 1990 года, а также последующие годы — при наличии справок об уплате страховых взносов в национальные фонды этих стран.
Пенсия при переезде за границу
Граждане России могут продолжать получать назначенную пенсию, живя за рубежом, но должны:
- уведомить Соцфонд за месяц до переезда;
- ежегодно подтверждать факт нахождения в живых (в консульстве или через Госуслуги);
- помнить, что за границей не выплачиваются социальная пенсия и региональные надбавки.
Помните, что после смены гражданства право на российскую пенсию утрачивается.
Соцфонд говорит, что сегодня пенсионные права жителей постсоветских территорий зависят от наличия между странами актуальных соглашений.
- Для стран ЕАЭС действует принцип долевой выплаты — каждая страна платит за свой стаж.
- Для государств с двусторонними договорами засчитываются только подтвержденные периоды работы.
- При отсутствии соглашения учитывается лишь советский стаж до 1991 года.
Пенсионерам и будущим пенсионерам важно заранее уточнять, как их трудовая биография будет учтена в России, и собирать все подтверждающие документы, особенно если работа велась в нескольких странах.
Популярные вопросы
Что делать, если мой стаж был в стране, с которой Россия не имеет пенсионного соглашения?
Если между Россией и той страной нет действующего соглашения, в расчет обычно берется только советский стаж (до 1 января 1991 г.), а более поздние периоды учитываются лишь при наличии прямых подтверждений уплаты взносов в ту или иную структуру, принимаемую СФР.
Соцфонд рекомендует: собрать все возможные документы (трудовые книжки, договоры, платежные документы), обратиться в ПФР за разъяснением и заявлением на зачет стажа, одновременно запросить справки в фонде страны работы (через консульство или работодателя). Если вы рассматриваете получение пенсии именно в той стране, где работали — узнайте тамошние правила и сроки подачи заявлений.
Можно ли учесть стаж, если у меня нет подтверждающих документов из другой страны?
Возможность есть, но трудоемка и не гарантирована. СФР фонд принимает альтернативные доказательства: приказы о приеме/увольнении, ведомости начисления зарплаты, свидетельские показания коллег, банковские выписки с перечислениями, архивные данные, справки из налоговых органов.
Алгоритм действий: подробно описать период работы в заявлении, приложить любые косвенные подтверждения, официально попросить ПФР направить запрос в иностранный фонд (ПФР это делает по каналам взаимного сотрудничества). Если подтверждений совсем нет — остается оспаривать решение или пытаться получить доказательства через работодателей/коллег/архивы.
Учитывается ли работа по совместительству в другой стране?
Да — если она официально оформлена и за нее уплачивались страховые взносы (или в той стране есть учет такой работы). Неофициальная занятость, как правило, в зачет не идет без доказательств выплат. Важны: форма трудовых отношений (трудовой договор, гражданско-правовой контракт), налоговые/страховые платежи и документальное подтверждение.
Как оформить пенсию, если я уже живу за пределами России?
Можно подать заявление: через российское консульство, через Госуслуги или через доверенное лицо в России. Нужно собрать необходимые документы, пройти их перевод и нотариальное заверение (если требуется), подать заявление в консульстве или через портал, указать способ получения выплат (банковский счет за рубежом или Россия). Консульство поможет с передачей документов в СФР, а СФР проинформирует о решении и о дальнейших действиях (подтверждение адреса и пр.).
Как подтвердить стаж, если предприятие в другой стране уже не существует?
Ищите следы в других источниках: архивы налоговой, банковские выписки о выдаче зарплат, записи в ордерах бухгалтерии, приказы о приеме/увольнении, расчетные листки, трудовые книжки, свидетельства коллег и профсоюза. Российский СФР может сам направлять запросы в архивы и фонды зарубежных стран — оформите заявление с просьбой о таком запросе.
Какие льготы или надбавки могут потеряться при переезде за границу?
Чаще всего при длительном проживании за рубежом не выплачиваются региональные надбавки, некоторые виды социальной помощи, льготы на проезд в российских регионах, а также некоторые социальные программы, завязанные на проживание на территории РФ. Проверьте перечень доплат по вашей категории (инвалидность, заслуги, северные надбавки и т.д.) — часть из них ограничивается территориальным признаком.
Что делать, если РФ перестала выплачивать пенсии своим гражданам живущим за границей?
Здесь решение проблемы зависит от того, есть ли у пенсионера открытый российский счет в банке.
- Если счет в России есть — нужно написать заявление о доставке пенсии на сайте СФР, затем спустя примерно 2,5 месяца придет первая пенсия.
- Если счета нет — пенсионеру нужно приехать в Россию, открыть счет в российском банке, а затем написать заявление о доставке пенсии на сайте СФР.
Также пенсионер может оформить доверенность, чтобы близкий человек получал его пенсию в российском банке и переводил за границу.
