Грузди собирают в Курганской области
Горожанка собрала в лесу недалеко от Кургана в Белозерском округе восемь ведер груздей за три часа. Об этом женщина рассказала в соцсети.
«Две корзины и восемь ведер сырых груздей набрали в лесу возле Белозерки там, где поворот на Боровое. Грибы отборные», — сообщается в паблике грибников в соцсети «ВКонтакте».
Курганские грибники сделали запасы на зиму и начали продавать грузди через интернет-площадки. Цены на грибы у продавцов варьируются от 1000 до 3000 рублей.
Урожай грибов
