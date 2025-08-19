19 августа 2025

Восемь ведер груздей насобирала жительница Кургана за три часа. Фото

Грузди собирают в Курганской области
Грузди собирают в Курганской области Фото:

Горожанка собрала в лесу недалеко от Кургана в Белозерском округе восемь ведер груздей за три часа. Об этом женщина рассказала в соцсети.

«Две корзины и восемь ведер сырых груздей набрали в лесу возле Белозерки там, где поворот на Боровое. Грибы отборные», — сообщается в паблике грибников в соцсети «ВКонтакте».

Курганские грибники сделали запасы на зиму и начали продавать грузди через интернет-площадки. Цены на грибы у продавцов варьируются от 1000 до 3000 рублей.

Урожай грибов
Урожай грибов
Фото:

