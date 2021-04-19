В Кургане отремонтируют мост на самой убитой дороге

Объездную дорогу в Карчевской роще считают самой убитой в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ремонт моста через реку Черная в курганском микрорайоне Карчевская роща власти готовы потратить до 14 млн рублей. Подрядчика определят при помощи аукциона, информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Мост находится на объездной дороге от трассы Р-259 «Иртыш» до улицы Автозаводской. Местные жители называют эту дорогу самой убитой в городе. «Целью ремонта является восстановление эксплуатационных качеств моста для обеспечения безопасного движения», — указано в аукционной документации. Согласно техзаданию, мост длиной 30,5 метров имеет две полосы для движения. Интенсивность движения по нему — до трех тысяч машин в сутки. Аукцион по определению поставщика назначен на 28 апреля.

Объездную дорогу, которая включает в себя улицы Загородная, 2-я Часовая и Стройбаза, начали ремонтировать в 2020 году, но позже генподрядчик отказался от работ. «К сожалению, подрядчик, посчитав и пересчитав свои издержки, отказался от выполнения контракта», — объяснил причины губернатор Вадим Шумков. В апреле власти нашли нового подрядчика — челябинское АО «ДСУ-5». Он должен отремонтировать самую убитую дорогу Кургана за 355,46 млн рублей. Контракт с ним не предусматривал ремонт моста через реку Черная.

В начале апреля местные жители заявляли, что ездить по улице 2-я Часовая невозможно. «Если раньше где-то объезжали по обочине, то сейчас даже обочины разбиты», — возмущались они. В мэрии пообещали подсыпать ямы до проведения капремонта.