Тюменских детей будут лечить в Центре Илизарова в Кургане

Более 80 детей с диагнозом ДЦП из Тюменской области прошли медицинский ортопедический консилиум с участием курганских специалистов Центра Илизарова. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в своем tg-канале.
«Тюменские пациенты с ДЦП будут лечиться в Центре Илизарова. Более 80 детей Тюменской области прошли медицинский ортопедический консилиум с участием руководителя Клиники нейроортопедии и системных заболеваний Центра Илизарова Д.А.Попкова», — пишет ведомство.
В ходе консилиума, который прошел в реабилитационном центре «Надежда» в Тюмени, ведущий специалист Клиники нейроортопедии и системных заболеваний Центра Илизарова Дмитрий Попков совместно с коллегами провел консультации для детей с церебральным параличом. Эксперты оценили состояние пациентов и определили показания для дальнейшего лечения. По итогам обследования 35 детей с патологиями конечностей признаны нуждающимися в хирургических вмешательствах и направлены на госпитализацию в ТОО №12 Центра Илизарова в 2026 году.
В работе консилиума приняли участие не только ортопеды, но и вертебролог, неврологи и ортезисты. Участники обсудили комплексный подход к маршрутизации пациентов, а также современные методы реабилитации детей с ДЦП. Сотрудничество между Центром Илизарова и реабилитационным центром «Надежда» продолжается более десяти лет.
Ранее специалисты Центра Илизарова уже проводили сложные многоуровневые операции детям с ДЦП, позволяя им делать первые самостоятельные шаги после хирургического вмешательства и длительной реабилитации. Такие методы лечения, включая коррекцию деформаций и восстановление опороспособности конечностей, применяются в учреждении регулярно.
