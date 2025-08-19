Какие праздники отмечают 20 августа 2025: что можно и нельзя делать

День Чебурашки, лени, комара, букваря и кукурузы отмечают 20 августа 2025
Что можно отметить 20 августа 2025 года
Что можно отметить 20 августа 2025 года Фото:

Среда насыщена событиями как международного, так и народного значения. 20 августа 2025 отмечаются серьезные даты о важности медработников и комаров, так и праздники связанные с ленью, шкатулками и кукурузой. В России День рождения Чебурашки, верующие чтят память Пимена Печерского, в народе — Марины–Пимены. В этот день родились Ольга Рубцова, Роберт Плант, Эми Адамс, Миша Коллинз и Деми Ловато. Подробнее о событиях и традициях этого дняв материале URA.RU.

Международные праздники 20 августа 2025

Всемирный день лени

В разных странах 20 августа отмечают необычный праздник — Всемирный день лени. Его придумали в 1984 году в Колумбии, когда организаторы Фестиваля промышленности, торговли и культуры решили завершить мероприятие днем отдыха.

Со временем праздник стал международным. В Колумбии его отмечают с размахом: люди выносят на улицы кровати и гамаки, надевают пижамы и целый день отдыхают. В Черногории даже проводят «соревнования ленивцев» — выигрывает тот, кто дольше всех пролежит на диване. В нашей стране «День русской лени» отмечается 15 июля.

В культуре лень имеет двойственное значение — порицаемая праздность и стимул для прогресса
В культуре лень имеет двойственное значение — порицаемая праздность и стимул для прогресса
Фото:

Несмотря на шуточное название, суть праздника серьезна: он напоминает, что отдых необходим каждому. Усталость, стресс и переутомление могут привести к апатии и настоящей лени, а своевременная пауза помогает сохранить здоровье и работоспособность.

В этот день можно выспаться, отключить телефон, заказать вкусную еду, сходить на массаж, просто поваляться дома и посмотреть сериал. Ведь только отдохнувший человек способен работать эффективно и радоваться жизни.

Международный день медицинского транспорта

Ежегодно 20 августа отмечают праздник людей, чья работа — доставить пациента в больницу быстро и безопасно, когда каждая секунда решает судьбу человека. Профессия появилась во время Первой мировой войны и с тех пор стала неотъемлемой частью медицины.

В этот день стоит поблагодарить медицинских работников
В этот день стоит поблагодарить медицинских работников
Фото:

Задача медицинского транспорта — быстро и безопасно доставить пациента в больницу. Часто речь идет о критических ситуациях: травмах, сердечных приступах, затрудненном дыхании или потере сознания. Бывает, что медики сталкиваются и с агрессией пациентов, однако, несмотря на риск, продолжают выполнять свою работу.

Всемирный день комара

Этот праздник этих связан с открытием британского врача Рональда Росса: в 1897 году он доказал, что малярию переносят самки комаров рода Anopheles. За это открытие Росс получил Нобелевскую премию, а мир осознал смертельную угрозу, исходящую от крошечных «вампиров».

Главная цель праздника — привлечь внимание к опасности трансмиссивных болезней и мерам профилактики. По данным ВОЗ, малярия ежегодно поражает сотни миллионов людей, унося около полумиллиона жизней. Кроме того, комары переносят вирусы денге, Зика, желтой лихорадки и других инфекций.

Комары играют роль в экосистеме: личинки очищают воду, а сами насекомые служат пищей птицам, рыбам и амфибиям
Комары играют роль в экосистеме: личинки очищают воду, а сами насекомые служат пищей птицам, рыбам и амфибиям
Фото:

Самцы питаются нектаром, а вот самкам для размножения необходима кровь. Они чувствуют запах человека на большом расстоянии, реагируют на пот, углекислый газ и даже на некоторые духи. Существует более 3 600 видов комаров, и они живут почти повсюду, кроме Антарктиды.

День музыкальных шкатулок

В мире 20 августа отмечают День музыкальных шкатулок — символа уюта и романтики. Первые автоматические устройства для воспроизведения мелодий появились еще в Средневековье, но современный вариант создал швейцарский мастер Антуан Фавр в 1796 году. Уже в XIX веке в Европе и США открылись фабрики, выпускавшие шкатулки разных размеров — от миниатюрных до громоздких, играющих по несколько мелодий.

Шкатулки изготавливались из ценных пород дерева и металла, украшались позолотой, резьбой, драгоценными камнями, а внутри хранили украшения и памятные вещи. Они могли быть в форме рояля, граммофона или даже маленького комода.

XIX век стал периодом расцвета производства музыкальных шкатулок
XIX век стал периодом расцвета производства музыкальных шкатулок
Фото:

Сегодня многие изделия считаются антиквариатом: музыкальные табакерки, зеркала, чернильницы, созданные в разные эпохи, до сих пор восхищают своей красотой. Этот день — напоминание о времени, когда мелодия изящного механизма была маленьким чудом, а крутящаяся балерина символизировала заветную мечту.

День кукурузы

В этот день, 20 августа, отмечают День кукурузы — одного из древнейших и самых популярных злаков. Маис выращивали в Мексике более 9 тысяч лет назад, а в Европу он попал благодаря Колумбу.

В Россию зерно завезли в XVIII веке, но настоящий расцвет пришелся на советское время, когда Никита Хрущев после поездки в США сделал кукурузу «царицей полей». Из нее готовили хлеб, каши, масло, корма для животных.

«Царица полей» очень полезна для здоровья
«Царица полей» очень полезна для здоровья
Фото:

Сегодня кукуруза остается востребованной благодаря  вкусу и пользе: в початках много клетчатки, витаминов и минералов, она укрепляет иммунитет, улучшает работу ЖКТ и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кукуруза используется в диетическом питании, детских продуктах, а ее отвары помогают при воспалениях и отеках.

День виртуальных миров

Праздник, посвященный искусственно созданным с помощью компьютерных технологий пространствам, отмечается 20 августа. Виртуальные миры моделируются с помощью ПО и сенсорных устройств, воздействующих на зрение, слух, осязание и другие ощущения. Они используются в играх, обучении, маркетинге, проектировании и индустрии развлечений.

Идея праздника возникла в 2008 году по инициативе Ассоциации виртуальных миров
Идея праздника возникла в 2008 году по инициативе Ассоциации виртуальных миров
Фото:

Современные технологии позволяют погружаться в искусственные реальности, создавая ощущение присутствия и интерактивности. Для пользователей разрабатываются VR-шлемы, очки, геймпады и перчатки с сенсорами. Этот день — повод вспомнить научную фантастику, оценить достижения VR и погрузиться в цифровые пространства, которые постепенно становятся частью нашей жизни.

Российские праздники 20 августа 2025

День рождения букваря

Первый русский букварь «Букварь языка Словенска», созданный Василием Бурцовым-Протопоповым — вышел 20 августа 1634 года. Он опирался на идеи Кирилла и Мефодия и сочетал звуковую и слоговую методики. Учебник имел компактный формат, красным выделялись буквы, слоги и разделы, а для чтения включались молитвы, наставления и притчи. Финансировал издание Патриарх Филарет.

Первый русский букварь вышел 20 августа 1634 года
Первый русский букварь вышел 20 августа 1634 года
Фото:

Букварь стал революционным: алфавит печатался в прямом и обратном порядке, слова делились на слоги, содержались числа, знаки препинания и грамматические правила. Уже в 1637 году пособие переиздали с гравюрами и стихотворным предисловием о важности обучения.

Принцип буквослогового метода использовался и в советских букварях. В изданиях «Азубка» (1918), «Долой неграмотность» (1920) и «Пионер» (1925) встречались простые упражнения вроде «Ма-ма мы-лы ра-му». Вместо молитв печатались стихи, сказки и рассказы, а в «Букваре» В. Горецкого (1971) обучение проходило в игровой форме с Буратино, Мурзилкой и Незнайкой, ребусами и загадками.

День рождения Чебурашки

В России 20 августа отмечают День рождения Чебурашки — ушастого зверька, созданного Эдуардом Успенским. Он символизирует дружбу, доброту и детскую непосредственность.

Персонаж стал талисманом российской сборной на Олимпиаде, показывался в мультфильмах по всему миру и получил разные имена: в Японии его ласково зовут Чеби, в Англии — Топлом, в Швеции — Дрюттен. В Японии его ценят за красоту недосказанного и скромную утонченность.

Чебурашка — символ дружбы и доброты
Чебурашка — символ дружбы и доброты
Фото:

В День рождения Чебурашки проходят праздники и благотворительные акции для детей-сирот. Этот праздник напоминает о дружбе, заботе и доброте, которым Чебурашка учит и взрослых, и детей.

Православный праздник 20 августа 2025

День памяти Пимена Печерского, Многоболезненного

Преподобный Пимен Печерский с детства страдал от болезней, считая страдания ценными для души. Он просил Бога продлить свои недуги и постригался в иночество по воле Ангелов: братия монастыря нашла его облаченным в монашескую одежду с горящей свечой в руке, а постригальные волосы чудесным образом оказались в раке преподобного Феодосия.

Пимен оставил яркий след в истории Киево-Печерской лавры
Пимен оставил яркий след в истории Киево-Печерской лавры
Фото:

Много лет Пимен подвизался в монастыре, терпя боль и помогая другим. Он исцелял больных, учил служить немощным и показывал пример стойкости и милосердия. Перед смертью преподобный получил знамение свыше и успел завершить все дела, а в день кончины над трапезной явились три огненных столпа.

Мощи святого почивают в Антониевой пещере. Его память отмечается дважды: 11 февраля (день кончины) и 20 августа — День преподобного Пимена Многоболезненного, когда почитается подвиг святого в Ближних пещерах.

Народный праздник 20 августа 2025

Марины — Пимены

Праздник связан с именами двух святых: преподобного Пимена Многоболезненного и мученика Марина. Пимен с детства был больным, но просил Бога продлить страдания во имя Христа. Он исцелял больных, помогал немощным и за три дня до смерти выздоровел, простившись с братией.

Марин Кесарийский жил во времена римских императоров Валериана и Галлиена и был казнен за веру, отказавшись поклоняться идолам. Объединение их памяти в один праздник 20 августа произошло в народном календаре, поскольку в этот день почитались оба святого.

В народе 20 августа было принято собирать малину
В народе 20 августа было принято собирать малину
Фото:

В народе на Марины–Пимены соблюдали традиции: пекли пироги с малиной, наблюдали за журавлями и аистами, помогали бедным, вдовам и сиротам. Девушки загадывали желания, глядя на птиц. Считалось, что с этого дня начинается подготовка к осени: сеяли озимые, собирали поздние травы, наблюдали за погодой и урожаем.

Приметы и поверья

Этот праздник не обходился и без народных примет. Считалось, что, если 20 августа появлялась вспененная вода в водоемах и реках, скоро пойдут осадки. Яркий закат также обещал дождь, а кровавая луна — сильные ветра.

Красная луна в этот день предвещала сильные ветра
Красная луна в этот день предвещала сильные ветра
Фото:

Наблюдали в этот день и за птицами. Например, если аисты летели на юг, ждали раннюю осень, а пение петухов под вечер предвещало ясную погоду. Также аисты предвещали скорую свадьбу.

Что можно и нельзя делать 20 августа

Что считалось благоприятным 20 августа

Собирать малину и угощать ею близких. Считалось, что именно к этому дню малина достигает особой силы. Из свежих ягод варили варенье на зиму и пекли пироги — символ сладкой и счастливой жизни.

Обязательно печь пирог с малиной. По поверьям, пирог, испеченный 20 августа, приносит в дом достаток и мир. Угощали им семью, соседей и гостей, чтобы поделиться добром.

Хорошим делом будет испечь малиновый пирог в этот день
Хорошим делом будет испечь малиновый пирог в этот день
Фото:

Помогать бедным, сиротам и вдовам. Этот день связан с памятью святого Пимена, который заботился о больных. Поэтому помощь нуждающимся считалась благим делом, приносящим здоровье и удачу.

Собираться с подругами и устраивать посиделки. Женщины собирались вместе, обменивались новостями, пели песни, делились советами. Это укрепляло дружбу и приносило радость.

Чего нельзя было делать

Обижать птиц, особенно аистов и журавлей. Считалось, что они — вестники перемен и символы счастья в семье. Обидеть их — накликать несчастье.

Ссориться и проявлять агрессию. В народе верили: злость, выплеснутая в этот день, вернется многократно. Лучше решать конфликты миром.

Отказывать в помощи тем, кто просит. Народная мудрость говорила: если сегодня не помочь — завтра самому придется просить, и помощь обернется отказом.

Нельзя обижать птиц, особенно аистов и журавлей
Нельзя обижать птиц, особенно аистов и журавлей
Фото:

Принимать судьбоносные решения. Считалось, что день подходит для отдыха и заботы о близких, но не для серьезных шагов: они могут обернуться неудачей.

Женщинам нельзя выполнять тяжелую работу. По поверьям, это могло «забрать» женскую силу и принести болезни. Женщины занимались рукоделием, готовкой и посиделками, а тяжелые дела откладывали.

Знаменитости, родившиеся 20 августа

  • Йозеф Штраус (1827–1870) — австрийский композитор, скрипач, дирижер и инженер. Один из сыновей известного композитора Иоганна Штрауса (старшего).
  • Сальваторе Квазимодо (1901–1968) — итальянский писатель, поэт, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1959 года.
  • Ольга Рубцова (1909–1994) — советская шахматистка, четвертая в истории чемпионка мира. Победительница I Всемирной шахматной олимпиады в составе команды СССР (1957).
  • Жаклин Сюзанн (1918–1974) — американская писательница, автор бестселлера и одного из самых продаваемых романов в истории «Долина кукол» (1966).
  • Евгений Дубровин (1936–1986) — советский прозаик, сатирик. Член Союза писателей с 1967 года. На протяжении десяти лет возглавлял журнал «Крокодил».
  • Майкл Третов (1944–2025) — шведский инженер звукозаписи и продюсер. Наиболее известен по работе с группой ABBA.
  • Роберт Плант (род. 1948) — британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. После распада группы Плант начал успешную сольную карьеру, которую продолжает и по сей день.
  • Фил Лайнотт (1949–1986) — ирландский и британский певец, бас-гитарист, основатель группы Thin Lizzy, автор и соавтор почти всех песен.
  • Фред Дерст (род. 1970) — американский рэпер, певец, автор песен, актер и кинорежиссер. Наиболее известен как основатель группы Limp Bizkit.
  • Эми Адамс (род. 1974) — американская актриса. Шестикратная номинантка на премию «Оскар», семикратная номинантка на премию BAFTA.
  • Миша Коллинз (род. 1974) — американский актер и режиссер, наиболее известный благодаря роли Кастиэля в сериале «Сверхъестественное».
  • Стас Костюшкин (род. 1971) — российский певец и поэт, участник дуэта «Чай вдвоем», создатель проекта «A-Dessa», предприниматель, телеведущий.
  • Деми Ловато (род. 1992) — американская певица, актриса и автор песен. Мировую славу ей принесла роль Митчи Торрес в фильме Disney «Camp Rock: Музыкальные каникулы» (2008) и его сиквеле.

