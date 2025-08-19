Что происходит на Крымском мосту 19 августа 2025 года: пробки и задержки

Спокойное утро на Крымском мосту
Какая ситуация на мосту 19 августа 2025 года
Какая ситуация на мосту 19 августа 2025 года

По данным telegram-канала, отслеживающего обстановку на транспортном переходе, к 10:00 по мск в очереди на досмотр со стороны Керчи скопилось 521 транспортное средство. Время ожидания для автомобилистов, направляющихся из Крыма, составляет около двух часов. Со стороны материковой части очередей нет. Подробнее о причинах задержек и динамике роста пробок — в материале URA.RU.

Пробки на Крымском мосту 19 августа 2025

Анализ данных, приведенных официальным telegram-каналом Крымского моста, показывает отсутствие на 10 утра по мск (и на протяжении всей ночи) со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра.

Ситуация в направлении из Крыма несколько иная:

  • 00:00 — 310 автомобилей (время ожидания около часа)
  • 02:00 — 250 автомобилей (около часа)
  • 04:00 — очередей не было
  • 06:00 — 125 автомобилей
  • 07:00 — 310 автомобилей (около часа)
  • 09:00 — 530 автомобилей (около 2 часов)

Причины задержек на Крымском мосту 19 августа 2025

Этим летом подъезды к Тамани оказались перегружены из-за наплыва туристов в Крым. Главная причина пробок — усиленные меры безопасности: работает около 110 пунктов досмотра. Ситуацию осложняет высокий сезон, когда тысячи туристов едут в Крым.

Меры контроля и безопасности на Крымском мосту

Полиция усилила контроль на подъездах к мосту, пресекает нарушения и объезды по обочине. Движение разрешено только по федеральной трассе А-290, все альтернативные съезды перекрыты.

Как проходит проверка

Каждый автомобиль проходит контроль. Осмотр легковушки занимает около 6 минут, автобуса — до 15. Проверяются водитель, пассажиры и багаж. Машину направляют либо на аппаратный досмотр со сканированием, либо на ручную проверку. В последнем случае вещи переносятся в отдельное помещение, инспекторы могут попросить открыть багажник и показать содержимое салона.

