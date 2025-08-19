Курганцев экстренно эвакуировали из кабинок колеса обозрения. Фото, видео

В Шадринске спасли людей
В Шадринске спасли людей Фото:

В Шадринске Курганской области остановилось колесо обозрения, поэтому людей пришлось спасать с помощью лестницы. Об этом рассказали представители МЧС России.

«Отдыхающие оказались заблокированы в кабинах на высоте 15 метров. С помощью автолестницы сотрудники МЧ эвакуировали трех человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС провели операцию по спасению людей оперативно и слаженно. 

