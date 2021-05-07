В Кургане пропал четырехлетний ребенок

Ребенка разыскивает полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ищут четырехлетнего мальчика, который 7 мая пропал на прогулке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Во время прогулки из двора дома по улице Куйбышева 142а ушел 4-летний Макар Макаров», — сообщается на сайте ведомства. Родители обратились в полицию через час после исчезновения мальчика.

Среди особых примет называются рост около 100 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, одет был в розовую футболку и розовые штаны. На поиски мальчика полиция отправила 30 поисковых групп. Всех, кому известно о местонахождении ребенка или других обстоятельствах, просят обратиться в полицию или позвонить по номеру 02 или 102.

Ранее в Златоусте Челябинской области полиция нашла пропавшего подростка, который страдает олигофренией. Юношу искали три дня и нашли у мужчины, который имеет судимость за педофилию.