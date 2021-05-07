07 мая 2021
06 мая 2021
05 мая 2021

В Кургане пропал четырехлетний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, ребенок, лето, ребенок без присмотра, самокат
Ребенка разыскивает полиция Фото:

В Кургане ищут четырехлетнего мальчика, который 7 мая пропал на прогулке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Во время прогулки из двора дома по улице Куйбышева 142а ушел 4-летний Макар Макаров», — сообщается на сайте ведомства. Родители обратились в полицию через час после исчезновения мальчика.

Среди особых примет называются рост около 100 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, одет был в розовую футболку и розовые штаны. На поиски мальчика полиция отправила 30 поисковых групп. Всех, кому известно о местонахождении ребенка или других обстоятельствах, просят обратиться в полицию или позвонить по номеру 02 или 102.

Ранее в Златоусте Челябинской области полиция нашла пропавшего подростка, который страдает олигофренией. Юношу искали три дня и нашли у мужчины, который имеет судимость за педофилию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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