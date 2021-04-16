В Златоусте пропавшего подростка нашли у судимого за педофилию

В квартире у мужчины помимо подростка обнаружили еще пятерых мальчиков (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) полиция нашла несовершеннолетнего юношу, которого родные искали три дня. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, подросток страдает олигофренией, а нашли его у местного жителя, ранее судимого за педофилию.

«Он пропал 12 апреля, родители обратились в полицию. Юноше 17 лет, но из-за болезни он ведет себя как ребенок. Обыскали пустыри, заброшенные места, стали ходить по квартирам тех, кто состоит на учете, как судимый за педофилию», — рассказал инсайдер. 15 апреля в одной из квартир подростка нашли.

По словам источника, мужчина открывший дверь полиции, сначала отрицал, что юноша находится у него. Но в прихожей стояла обувь, похожая на ту, в которой был подросток. Кроме того, там было еще несколько пар детской обуви. Полицейские зашли в квартиру, нашли пропавшего подростка и обнаружили еще пятерых мальчишек. Мужчину задержали.

«Подросток сразу рассказал, что „дядя“ делал с ним плохие вещи, мужчина все отрицал, мальчики заявили, что ничего не видели, — рассказал источник. — Судебно-медицинская экспертиза следов изнасилования не нашла. А после очной ставки подросток сказал, что ничего не было. Вероятно, просто увидев „дядю“ вновь, испугался. Следственный отдела Златоуста СКР в уголовном деле по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) отказал. Мужчину отпустили, все в шоке».

В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев отказались. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что у них нет такой информации.